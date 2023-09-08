Saraçoğlu doktor aratmayan besini açıkladı: 1 kaşığı bile şifa dağıtıyor Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tükettiği mucizevi şifa kaynağı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu besin 1 kaşıkta bile mucizeler yaratıyor.

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Vücut direncinin artırılması ve sağlığın korunması için sağlıklı beslenme büyük bir öneme sahiptir.

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir ve tüketilen yiyecekler sağlığımız üzerinde büyük etki sağlar.

Sağlık konularında uzman olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her sabah tükettiği mucizevi şifa kaynağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği mucizevi şifa kaynağı, içerdiği zengin besin değerleri sayesinde birçok hastalığa şifa oluyor.

Sağlığa olumlu etkileriyle bilinen bu besin; vücutta iltihaplanmayı azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor ve enerji seviyelerini arttırıyor.

Saraçoğlu’nun mucizevi besini: Tahinin faydaları!

Kalsiyum kaynağıdır ve kemik sağlığına iyi gelir.

Kalp sağlığına olumlu katkı sağlar ve kolesterolü düşürür.

Enerji verir. Egzersiz öncesi veya sonrasında kullanılabilir.

Demir eksikliğine iyi gelir.

İçerdiği E vitamini sayesinde cilt ve saç sağlığını korur.

Lif açısında zengin olduğu için sindirim sistemine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruma sağlar.

NOT: Ancak, tahin yüksek kalorili bir gıdadır, bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir.