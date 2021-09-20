Sarı dişlere elveda: Evde diş beyazlatma yöntemleri

Diş sağlığı ve dişlerin görünümü fazlasıyla önemli olurken, dişleri beyazlatmak ise oldukça kolay. Bazı yöntemler sayesinde dişlerinizi evde beyazlatabilirsiniz. Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?

Diş sağlığı ve dişlerin nasıl göründüğü kadın - erkek fark etmeksizin oldukça önemlidir.

Dişlerimizi sık sık fırçalamalı ve belli aralıklarla kontrole gitmeliyiz ancak bunların dışında da bazı yöntemler dişleri beyazlatmak için kullanılabilir.

Bu yöntemler evde yapılacak kadar basit olurken, bazı durumlarda dişler istediğimiz beyazlığa kavuşmayabilir.

Bunun için bir doktora gözükmek daha doğru olabilir aksi taktirde dişlerinize zarar verebilirsiniz.

Peki, Diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

EVDE DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

GÜNDE EN AZ İKİ KEZ DİŞ FIRÇALAMAK

Diş fırçalamak oldukça önemli olurken, bunu günde iki kez yapmak gerekiyor.

En azından sabah ve akşam dişlerimizi fırçalayabilirsek, beyaz kalması için destekte bulunmuş oluruz.

Bu sayede ağız kokusundan kurtularak, daha fres bir nefese sahip olabiliriz.

KARBONAT KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA

Evde dişlerine bakım yaparak, beyazlatmak isteyenler için diğer bir öneri ise karbonat olacaktır.

Haftada 3 kere uygulanırsa, dişin beyazlamasına destek sağlayacaktır.

Diş fırçanızı karbonata batırıp, dişlerinizi fırçalayın. Ancak bunu yaparken sert değil daha nazik ve yavaş olmaya çalışın. Diğer türlü diş etlerinize zarar verebilirsiniz.

KARBONAT, TUZ VE ELMA SİRKESİ İLE DİŞ BEYAZLATMA

Karbonat, tuz ve elma sirkesi dişleri beyazlatmak için önerilen en iyi üçlülerden birisidir.

Bir bardağa bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı elma sirkesi ve yarım çay kaşığı tuz atıp iyice karıştırın.

Karışım macun kıvamına geldiğinde, diş fırçasını batırarak dişlerinizi fırçalayın.

KARBONAT, TARÇIN VE ADA ÇAYI İLE DİŞ BEYAZLATMA

Karbonat diş beyazlatma için idealken, tarçın ise diş etlerini temizlemek için yardımcı oluyor.

Dişlerinizi fırçalandıktan sonra bir çay kaşığı ada çayını iyice ufalayın ardından tarçın ve karbonatla karıştırıp, diş fırçasıyla uygulayın.

Daha sonra ağzınızı bol su ile çalkalayın.