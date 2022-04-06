Sarımsağı zeytinyağıyla ezip bacaklarınıza sürün! O dertten eser kalmayacak…

Oldukça yaygın görülen bir sağlık problemi olan varis, kan pıhtılaşması riskini artırıyor ve kötü bir görünüme neden oluyor. İşte varisleri yok eden sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımı…

Toplumda oldukça sık görülen hastalıklardan biri olan varis; basitçe toplardamarlar içerisinde yer alan kapakçıkların çalışmaması olarak tanımlanıyor.

Kötü bir görüntüye neden olmasının yanı sıra sağlığı da olumsuz etkileyen varis hastalığı; bacaklarda ağrı, yorgunluk, ağırlık hissi, yanma hissi, renk değişikliği ve yüzeysel damarlarda belirginleşme ile seyrediyor.

En önemlisi belirtisi gözle görülebilir genişlemiş damarlar olan ve hoş olmayan görünümüyle insanları endişelendiren bu hastalık; genellikle genetik, yaş, kilo, uzun süre ayakta durmak veya oturmak, hamilelik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, bu hastalığın gelişimini yavaşlatmak için düzenli ve hafif egzersizler yapmayı, bacakları kalp seviyesi üzerine kaldırmayı ve bitkisel destek kullanmayı tavsiye ediyor.

Ameliyat olmadan varisle ilgili yakınmaları azaltmak isteyen hastalar ise evde uygulayabilecekleri etkili çözümleri araştırıyor.

Her ne kadar temel tedavilerin yerini tutmasa da sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımının varisle ilgili yakınmaları azalttığı biliniyor.

Bu karışımın varisli damarları tedavi ettiği ve örümcek damarları ortadan kaldırdığı belirtiliyor. İşte sizler için düzenli uygulandığında varisleri yok eden sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı kürünün tarifini derledik…

Sarımsak, zeytinyağı ve portakal suyu karışımı

‘’Allisin’’ adı verilen bir bileşik içeren sarımsak, kan damarlarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olur ve varisleri azaltmada da oldukça etkilidir.

Buna ek olarak, kanda bulunan toksinleri yok ederek kan dolaşımını iyileştiren sarımsak, genel sağlık durumunu iyileştirmek için de sıklıkla kullanılır.

Malzemeler:

6 diş sarımsak

3 adet portakal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

6 diş sarımsağı ezin ve temiz bir cam kavanoza koyun.

3 portakalın suyunu sıkıp kavanoza dökün.

Ayrıca karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat kadar bekletin.

Uygulanışı: