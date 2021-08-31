Sarımsağın bilinmesi gereken 10 faydası

Tadı ve kokusu güçlü olan sarımsak, yüzyıllardır ilaç olarak kabul edilebilecek gıdalardan biri olarak görülmüştür. Peki, sarımsağı bu kadar özel kılan şey ne? İşte sarımsakla ilgili her şey...

Sarımsağın besleyici olduğu, kolesterolle savaştığı, bağışıklık sistemini desteklediği, tansiyonu düşürdüğü, iltihabı önlediği, soğuk algınlığını önlediği, astımı iyileştirdiği, kansere bile iyi geldiği iddia ediliyor. Çare olarak aç karnına çiğ sarımsak yemeniz önerildiyse, nadir istisnalar dışında size zarar vermeyeceğini bilmelisiniz. Ancak sizi rahatsızlıklarınızdan kurtaracağı veya hastalanmanızı engelleyeceği de kesin değildir. Çünkü tek bir besinden mucize beklenemez.

Kurtulamayacağınız şey, nefeste bıraktığı o karakteristik ve kalıcı ve başkaları için hoş olmayan kokudur. Çünkü sarımsağın faydalarının çoğundan faydalanmak için onu çiğ olarak almak şarttır. 45 dereceden daha yüksek bir sıcaklığa ulaştığında, çoğu faydası yok olur.

KANSER ÖNLEYİCİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Birçok farklı toplumdan gelen binlerce yıllık bir sarımsak kültürü vardır ve inanıldığı kadar çok iyileştirici özelliği olup olmadığını doğrulamak için kendilerini onu araştırmaya adayan birçok bilim insanı vardır. Ve bileşenlerinin birçok özelliği olduğunu düşünmek için bilimsel bir temel var gibi görünse de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi'ne göre, pek çoğu reddedilemez bir şekilde kesin değildir ve daha fazla araştırma gereklidir.

Örneğin, web sitelerinde yayınlanan bir makalede, ülkelerinin Ulusal Kanser Enstitüsü'nün sarımsağın potansiyel antikanser özelliklerine sahip olduğunu kabul ettiğini açıklıyorlar. Ancak kanserden korunmak için sarımsak takviyesi tüketilmesini önermiyorlar.

Normal dozlarda çiğ sarımsak yemenin mide tahrişi veya alerjisi olan kişiler dışında önemli sorunlara yol açmadığı biliniyor, ancak ilaçların kan dolaşımına yönelik etkisini etkisiz hale getirebilir.

SANİYELER İÇİNDE CİĞERE ULAŞIYOR

Sarımsakları aç karnına yemek, günün herhangi bir saatinde alınan etkilerin aynısını gösterir, ancak bütün olarak yutulduğunda pek faydası olmaz. En doğrusu ezmek ya da daha da iyisi ince dilimler halinde kesmek ve tadı biraz yumuşatmak isterseniz zeytin, keten, ceviz ya da hindistancevizi yağı ile karıştırmaktır. Bunun nedeni, ana terapötik faydalarının allisinden gelmesidir ve bu madde, alliin adındaki bir diğer kükürt bileşeni oksijenle temas ettiğinde salınır.

Allisinin, sarımsak suyundaki ortalama içeriği gram başına 4 miligramdır. Çok uçucudur ve etkisi o kadar hızlıdır ki saniyeler içinde ciğerlere ulaşır ve bu nedenle solunum yolu enfeksiyonlarını tedavisi için uygun kabul edilir. Hatta deriden geçerek kan kılcal damarlarına bile ulaşabilir. Evde kolayca deneyimlenebilir, ayaklara biraz soyulmuş diş sürüldüğünde ve ciltle temas ettikten sonra tadı birkaç dakika içinde damakta hissedilir.

ÇOK BESLEYİCİ

Alliin de dahil olmak üzere sarımsaktaki sülfoksit bileşenleri vücuda sindirim sistemi yoluyla girer ve uzmanlara göre güçlü bir biyolojik etkiye sahiptir.

Sarımsağın bir diğer olumlu yönü de çok besleyici olmasıdır. Yaklaşık 28 gramı, önemli miktarda kalsiyum, bakır, potasyum, fosfor, demir ve vitamine ek olarak yüzde 23 manganez, yüzde 17 B6 vitamini, yüzde 15 C vitamini, yüzde 6 selenyum ve yaklaşık 0,6 gram lif içerir.

Küçük miktarlarda da olsa hayatta kalmak için gerekli olan hemen hemen her şeyin izlerine sahip olduğu kabul edilir. Ve neredeyse hiç kalori içermez: Sadece 42 kcal. Ayrıca 1.8 gram protein ve 9 gram karbonhidrat içerir.

SARIMSAĞIN 10 FAYDASI

Aslen Orta Asya'dan gelen ve şimdi tüm dünyada yetiştirilen sarımsak, yüzyıllar ve kültürler boyunca sadece mutfağıyla değil, aynı zamanda tıbbi özellikleriyle de ünlüdür. Sarımsağın 10 büyük faydasına birlikte göz atalım:

Kalbi Korur

Sarımsakta bulunan kükürt, damarlardaki nitrik asit üretimini uyarır, bu da damarları gevşetir, elastikiyetini artırır ve kanın daha iyi geçişine izin verir. European Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kan basıncında önemli bir düşüş sağlayan denekler 480 ila 960 mg sarımsak (bir diş yaklaşık 2 gram ağırlığındadır) almıştır. Bazı uzmanlar, gerektiğinde birkaç gün veya hafta boyunca aç karnına bir veya iki diş alınmasını önerir. Bazıları ise, sonucun anlamlı olması için dozu günde dört diş sarımsaktan daha az olmayacak şekilde artırmaktadır. Ancak uzmanlar, yüksek tansiyon durumunda asla herhangi bir ilacın yerine kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Antibiyotik

Sarımsağın antibakteriyel aktivitesi allisin sayesindedir ve çeşitli zararlı bakterilere karşı oldukça iyi bir savunmacı olduğu bilinmektedir. Salmonella ve E.coli dahil vücuda zararlı birçok bakteriyi etkisiz gale getirir ve dişlerde oluşan plağon mikrobiyal florası üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Mantar Önleyici

Sarımsağa duyarlı birçok mantar vardır. Sarımsak özleri, mantarların bazılarının tamamen yok olmasını sağlayabilir. Ekstreleri, böcek ilacı kadar etkilidir ve çok daha az zararlı olduğuna inanıldığından, tarım alanlarındaki haşereleri kontrol etmek için belirli yerlerde kullanılmaktadır.

Antioksidan

Amerikan Beslenme Derneği'nin Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, sarımsak özlerinin, dejeneratif hastalıkları önleyen antioksidanlar içerdiği bulunmuştur. Sarımsağın demans ve Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bu durumda da, faydalarını fark etmek için önemli miktarda yemeniz gerekir.

Antivirüs

Sarımsağın virüslere karşı etkisi daha az çalışılmıştır, ancak laboratuvar araştırmaları, grip virüsüne karşı bir miktar aktiviteye sahip olduğunu belirlemiştir.

Soğuk algınlığını önlemede etkili olduğu yüzde 100 kanıtlanmamıştır. Örneğin 12 ay boyunca yürütülen bir araştırma, sarımsak tüketenlerin, plasebo alanlara göre yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve ayrıca hastalık günlerini yüzde 70 oranında azalttığını ortaya çıkarmıştır.

Kolesterol Düşürücü

Kolesterolü düşürmek, sarımsak özlerini tüketmenin ana faydalarından biridir. Kolesterolde azalma ile sonuçlanan çalışmaların çoğunda günde yarım ile bir gram arasında sarımsak özü tüketmenin kötü kolesterolü düşürdüğü gözlemlendi.

Düşürdüğü miktar, doza çok bağlı gibi görünüyor ve ne kadar çok sarımsak yerseniz kolesterol seviyesi o kadar düşüyor, ancak uzun vadede çalışmayı bıraktığı tespit edildi. Ve toz, öz, yağ veya tabletler halinde sarımsağın hangi biçiminin en etkili olduğu çok açık değildir. Bu nedenle, kolesterol seviyelerinde bir azalma içni sadece sarımsak alımına güvenmeniz önerilmez.

Antitoksik

Yüksek dozlarda sarımsaktaki sülfoksitler, ağır metal toksisitesine karşı bir bariyer oluşturur. Bu bağlamda, sarımsağın kandaki kurşun seviyelerini yüzde 19 oranında azaltmaya yardımcı olduğu tespit edilen bir araştırma da dahil olmak üzere araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca baş ağrısı ve yüksek tansiyon gibi metal zehirlenmesi semptomlarını önlediği veya azalttığı da doğrulanmıştır.

Erken Doğum Riskini Azaltır

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Epidemiyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalar, sarımsak tüketiminin, hamilelik sırasında mikrobiyal enfeksiyonları uzak tuttuğu için erken doğum riskini azalttığını göstermiştir. Sarımsakları saklamanın en iyi yolu serin, kuru ve havalandırılmış bir yerdedir ve mümkünse yumuşamasını önlemek için bütün olarak saklanmalıdır.

Eklem Ağrılarına Karşı Etkilidir

Sarımsak, yüksek selenyum ve kükürt içeriği sayesinde artrit veya herhangi bir eklem ağrısı çekenler için faydalıdır. Ertesi gün içmek için kendinize limonlu sarımsaklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir sarımsağı ezmeniz ve limon suyuyla karıştırmanız yeterlidir. Aç karnına alın.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Tariflerinize sarımsak eklemek, enfeksiyon önleyici, mantar önleyici ve bakteri önleyici olduğu için bağışıklık için çok faydalıdır. Sentetik antibiyotiklerin aksine bakteri, virüs ve mantarlar sarımsaklara karşı direnç göstermezler.