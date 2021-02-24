Son günlerde Tiktok kullanıcıları tarafından tüketilmeye başlanan sarımsak turşusunun faydaları merak konusu oldu. Vatandaşlar, sarımsak turşusunun nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

Son günlerde Tiktok kullanıcıları, sarımsak turşusu tüketmeye başlamasının üzerine sarımsak turşusunun faydaları merak konusu oldu.

Aama motorları üzerinden sarımsak turşusunun nasıl yapıldığına dair araştırmalar yapılmaya başlandı.

Peki, sarımsak turşusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Sarımsak turşusu nasıl yapılır? İşte sarımsak turşusu hakkında merak edilenler ve tarifi..

SARIMSAK TURŞUSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kendisi başlı başına önemli bir besin kaynağı olan sarımsağın turşusu ayrıca önemli faydaları bulunmaktadır. Üstelik evde yapımı da oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli olan sarımsak turşusu, vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok farklı besin kaynağını etkin şekilde sağlamaktadır.

Hem cilt sağlığına hem de birçok farklı hastalığa iyi geldiği bilinen sarımsak turşusunun başlıca faydaları şu şekildedir:

Özellikle cildi tazeleme etkisi bulunur.

Sivilce ve akne oluşumunu engeller.

En önemli yanlarından biri akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu engellemesidir.

Enerji vericidir ve buna bağlı olarak yağ yakımını hızlandırır.

Antioksidan etkisi üzerinden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp sağlığını korur ve inme gibi problemlere karşı savunma sağlar.

Sindirim sistemini ve bağırsakların korur.

Midede meydana gelecek sorunların önüne geçer.

Saç ve göz sağlığını koruma imkanı verir.

SARIMSAK TURŞUSU NEYE İYİ GELİR?

Karaciğer enfeksiyonlarına karşı önlem alan sarımsak turşusu, aynı zamanda kalp sağlığını korur ve şişkinlik ya da gaz gibi problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olur.

Cildin farklı bölümlerinde meydana gelen lekelere, akne ve sivilcelere karşı da oldukça etkilidir. Cildin daha genç ve taze bir görünüme kavuşmasını sağlarken saçların parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Sarımsağın içerisindeki mineral ve vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok farklı bakteri ve virüslere karşı önemli bir koruma sağlar.

SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Uzmanlar tarafından dünyadaki en güçlü antibiyotiğin sarımsak olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle güçlü bir bağışıklık sistemi için sarımsak tüketimi oldukça önemlidir.

Ayrıca ölçülü tüketildiğinde kalp dostu olduğu bilinen sarımsağın fazla tüketimi ise ciddi tansiyon sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle sarımsak veya sarımsak turşusu tüketirken ölçüyü kaçırmamak gerekir.

Ev yapımı sarımsak turşusu için gerekli olan malzemeler:

1 çay bardağı sirke

8 baş sarımsak

Yarım çay kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Aldığı kadar su

Sarımsakların tepelerini kesin ancak kesinlikle soymayın. Sarımsakları bir gece önceden suya koyun ve en az 10-12 saat suda bekletin. Bu aşamada sarımsağın suyunu iki-üç kez değiştirin.

Ertesi gün sarımsakları yarım kiloluk bir kavanoza aralarında boşluk kalmayacak şekillde dizin. Bir kasede su, limon tuzu ve sirkeyi karıştırın. Karışımı sarımsakların üzerine dökün.

Sarımsakların arasında boşluk kalmayacak şekilde suyla doldurun. Kavanozun kapağını kapatın. Turşuyu 20 gün kadar serin ve karanlık bir yerde saklayın. 20 günün sonunda sarımsak turşusunu yiyebilirsiniz.