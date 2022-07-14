Sarımsaklı limonun 7 mucizevi etkisi

Şifa kaynağı sarımsak ve limon birlikte tüketilince mucizeler yaratıyor. Etkilerilerini görünce inanamayacaksınız.İşte sarımsaklı limon kürünün tarifi...

Genelde ayrı ayrı tükettiğimiz limon ve sarımsağın yemeklere kattığı lezzeti bilmeyen yoktur...

Bu iki besinin birleşince vücudunuzda gelişen mucizevi faydalarını biliyor musunuz?

C vitamini deposu limon ile doğal antibiyotik sarımsak ikilisi birleşince ortaya tam bir şifa deposu çıkıyor.

Halk arasında sıklıkla ama farklı şeyler için tüketilen bu ikili, birlikte adeta harikalar yaratıyor.

Tükettiğiniz zaman vücudunuzda yarattığı pozitif etkileri hissettiğinizde bağımlısı olacağınız bir tarifi araştırdık.

Peki, limon sarımsak kürü nasıl yapılır? İşte tarifi...

Limon sarımsak kürünün faydaları

Damar tıkanıklarını açar, tüm damarlardaki iltihapların giderilmesini sağlar.

Zararlı istenmeyen yağların yakılmasını sağlar.

Özelikle kan damarlarını esnek hale getirerek tıkanıkları açar.

Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

Kireçlenmeyi önler.

Pankreasın yenilenmesine yardımcı olur.

Şeker dengesini sağlar.

Helycobeacter pylori adlı mikrobu yok ederek bununla birlikte midede ülserin tamamen iyileşmesini sağlar.

Stresten dolayı oluşan alerjik reaksiyonlara iyi gelir.

Felç ve inmeyi azaltıcı etkisi vardır.

Ödem söktürücü özelliği bulunur.

Malzemeler

2 lire saf limon suyu.

40 diş sarımsak.

2 litrelik cam kavanoz Limon Sarımsak.

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır?