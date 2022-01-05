Şeker alımını azaltmanın en etkili 5 yolu

Diyette misiniz veya şeker alımınızı azaltmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Birçok sağlık problemine yol açan fazla şeker tüketimini bu 5 yöntem sayesinde azaltabilmeniz mümkün.

Sayısız araştırma, düşük şeker alımının birçok sağlık yararı sağladığını göstermiştir, bu nedenle kırışıklıkların görünümünü veya kronik hastalık riskini azaltmak istiyorsanız, aldığınız şeker miktarını azaltmalısınız.

Şekerdeki 'boş kaloriler' kesinlikle kilo alımına neden olur, aynı zamanda obezite salgınına da katkıda bulunur. Bu da sırayla hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve daha fazla sağlık sorunu da dahil olmak üzere her türlü kronik hastalığa yol açar.

Şeker tüketimi, cildinizin yenilenme şansını azalttığı için sizi daha yaşlı bile gösterebilir ve sonuçta kırışıklıklar ortaya çıkar.

ŞEKER BAĞIMLILIĞINI AZALTMANIN 5 YOLU

Günlük diyetinizden şekeri çıkararak hem birçok hastalık riskinizi azaltabilir hem de sağlıklı kilonuzu koruyabilirsiniz.

Mutfağınızda Bir "Arama" Yapın

Bu kolay bir iş değil çünkü şeker birçok gıdada bulunuyor. Hazır kekler, pudingler veya pasta karışımları gibi bazı gıdaların tam olarak ne kadar şeker içerdiğini belirten ürün etiketlerini inceleyin. Unlu mamüller veya tuzlu ürünler gibi daha birçok gıdanın şeker içermesi sizi şaşırtacak. Ayrıca üreticilerin raf ömrünü uzatmak için şeker kullandığı ketçap ve salata sosları gibi görünüşte sağlıklı yiyecekleri de kontrol edin.

Gizli Şekerleri Arayın

Mutfağınızdan şekeri çıkardıktan sonra sorunu çözdüğünüzü düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni üreticilerin şekeri farklı isimler kullanarak saklamalarıdır. Agave, meyve nektarı, pirinç şurubu, malt şurubu, mısır şurubu, hurma veya arpa maltı şurubu... Bunların hepsi etiketlerdeki şekerin farklı isimleridir. Ürün etiketlerinde ilave şekerlerin bir listesini arayın. Ayrıca şekerden kurtulmak istiyorsanız, mümkün olduğunca işlenmemiş gıdaya odaklanmanız ve yemeklerinizi mümkün olduğunca kendi mutfağınızda hazırlamanız gerekir.

Ne İçtiğinize Dikkat Edin

Hepimiz bir kutu gazlı içeceğin tüm gün için önerilen şeker miktarından fazlasını içerdiğini biliyoruz, peki enerji içecekerinin etiketine hiç baktınız mı? Enerji içeceklerinde de genellikle ana bileşendir ve birçoğu gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir. Endüstriyel soğuk çaylar, aromalı sodalar veya meyve suları gibi içecekler de çok miktarda şeker içerirler. Tehlike, şekerden 150 kat daha tatlı olabilen yapay tatlandırıcılar içerdiğinden, içeceklerin sözde hafif versiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle şeker alımınızı azaltmak istiyorsanız şekerli içeceklerden uzak durun.

Sözde 'Sağlıklı' Yiyeceklerden Uzak Durun

Unutulmamalıdır ki sağlıklı olarak satılan yiyeceklerin büyük çoğunluğu, örneğin kahvaltılık tahıl karışımları şekerle doludur. Hazır ürünler çok miktarda şeker içerir, bu nedenle her zaman hazır ürünler yerine evde yapmayı deneyin. Kahvaltılık gevrekler yerine örneğin doğranmış muz veya elma, yaban mersini, biraz kuru yemiş ve yoğurtla karışımlar hazırlayın.

Meyve ve Sebzelere Odaklanın

Tatlılar ve tatlı içecekler yerine meyve, sebze veya kepekli tahılları tercih edin. Ayrıca şeker içermelerine rağmen (bir elma yaklaşık 20 gram, bir muz 14 gram gibi), tatlılarda olmayan bir şeye sahiptirler: Açlığı giderebilen ve tokluğu uzatan değerli lifler. Meyve ve sebzeler ayrıca boş kaloriler içermezler. Besleyici olmayan kaloriler yerine vitaminler, mineraller ve değerli besinler sağlarlar. Şekerinizi düşürmek için kullanabileceğiniz başka alternatifler de var. Hazır salata sosları yerine zeytinyağı, sirke, baharatlar ve sarımsak kullanın.