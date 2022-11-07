Şeker bağımlısı mısınız? İşte şeker bağımlılığının 7 belirtisi...

Lezzetli ama zehirli mi? Bağımlılık yapar mı? Hakkında birçok farklı söylenti bulunan şeker, belirli bir oranda vücuda zararlı hale gelebiliyor. İşte şeker bağımlılığının işaretleri...

Hepimiz şekerin lezzetli olduğunu, ancak çok sağlıklı olmadığını biliyoruz. Peki, şeker bağımlılığının belirtilerinin neler olduğunu ve şeker bağımlısı olup olmadığınızı biliyor musunuz?

Bağımlılığın resmi tanımına göre, 12 aylık bir süre içinde aşağıdaki belirtilerden en az üçünü yaşarsanız, bir maddeye kimyasal olarak bağımlı olursunuz:

1. Artan tolerans: Aynı etkiyi elde etmek için giderek daha fazlasına ihtiyaç duyulmasıdır.

2. Yoksunluk belirtileri: Bırakırsanız önemli bir olumsuz etki yaşarsınız.

3. Aşırı kullanım: Normalde tüketmeniz gerekenden gerekenden fazlasını tüketirsiniz.

4. Otokontrol kaybı: Davranışlarınız maddeden etkilenir.

5. Onu elde etmek için olağanüstü çaba: Onu elde etmek için makul olanın ötesine geçersiniz.

6. Aşırı öncelik: Diğer önemli olanlara göre kullanımına öncelik verirsiniz.

7. Olumsuz sonuçları görmezden gelmek: Olumsuz sonuçlara rağmen kullanmaya devam edersiniz.

Şeker bağımlılığı belirtileri

Şekerle ilgili listelenen belirtilerden en az üçünü yaşadınız mı?

Artan tolerans

Bazı insanlar bir şeyi tatlandırmak için iki veya üç kaşık şekere ihtiyaç duyarken, bazıları bunun sadece dörtte birine ihtiyaç duyar. Peki bu neden olur? Şekere alıştıkça tatlı damak zevkimiz değişir ve daha tatlı şeyler isteriz.

Yoksunluk belirtileri

Hiç şekeri bırakmayı denediniz mi? Eğer öyleyse, nasıl hissettiniz? Değilse, deneyin ve maddenin beyninizi ne kadar derinden etkilediğini göreceksiniz.

Aşırı kullanım

Bugün eski günlerden daha fazla şeker tüketiyor musunuz? Araştırmalar, şeker her geçen yıl katlanarak arttığını gösteriyor. Günde ne kadar şeker tüketiyorsunuz? Hiç hesapladınız mı?

Kontrol kaybı

Şekeri bırakmayı denediniz mi? Kolayca yapabileceğiniz bir şey değilse, artık kontrol sizde değildir.

Olağanüstü çaba

Hiç uzun bir yol kat ettiniz mi ya da sadece şeker almak için büyük bir çaba harcadınız mı?

Aşırı öncelik

Tatlı bir şeyler almak için bir toplantıya geç mi kaldınız? Yoksa besleyici bir öğle veya akşam yemeği yerine tatlı bir şey mi seçtiniz?

Olumsuz sonuçları görmezden gelmek

Sigaranın akciğer kanserinden sorumlu olduğu gibi, şeker de obeziteden sorumludur. Obezite ise depresyon, osteoporoz, artrit, doğum kusurları, meme kanseri, yemek borusu kanseri, böbrek kanseri, kalp ve damar hastalıkları, solunum fonksiyonlarında azalma, dolaşım bozuklukları, gündüz uyku hali, tromboz, tip 2 diyabet, safra kesesi hastalığı, gut, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, azalmış bağışıklık, bulaşıcı hastalıklar, kısırlık, karaciğer hastalığı, sırt ağrısı, jinekolojik komplikasyonlar, kronik ağrı, pankreas sorunları, felç ve idrar kaçırmaya yol açar.

Aşırı vücut yağının korkunç olumsuz sonuçları göz önüne alındığında, belki de aşırı tatlı tüketimi, olumsuz sonuçları görmezden gelmenin dünyadaki en iyi örneklerinden biridir.