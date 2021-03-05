Şeker, bağırsak sağlığını bozuyor

Son araştırmalara göre şeker, oluşturduğu iltihaplanma etkisiyle bağırsak sağlığı için kötü olan gıdaların başında geliyor.

Beslenme dünyasında bağırsak sağlığının bu kadar popüler olmasının birçok nedeni var. Sağlıklı bir bağırsak, kilo verme, bağışıklık, stres yönetimi ve daha pek çok konuda yardımcı olabilir. Şanslıyız ki, lahana turşusu ve yoğurt gibi probiyotiklerden pırasa, çilek ve baklagiller gibi prebiyotiklere kadar sağlıklı bir bağırsak için diyetinize ekleyebileceğiniz pek çok yiyecek var.

Ancak, bağırsak sağlığına zarar verebilecek bir tür yiyecek vardır: Şeker. İster şeker ister alternatif tatlandırıcılar tüketiyor olun, tatlı yiyecekler mikrobiyomunuza ek yük getirebilir.

BİRÇOK KRONİK HASTALIĞA YOL AÇABİLİR

Aşırı ilave veya rafine şeker tüketmenin, sağlığınız için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini muhtemelen ilk kez duymuyorsunuz. Elbette meyve ve sütte bulunanlar gibi doğal şekerlerden bahsemiyoruz; beyaz şeker, esmer şeker ve diğer tatlandırıcılar dahil ilave şekerlerden bahsediyoruz. Bu şekerlerin paketli kurabiye, şekerleme ve aromalı sodaların yanı sıra çeşitli meyveli yoğurtlar, soslar ve salata soslarında bulunduğu için fazla tüketilmesi çok kolaydır.

Rafine şeker, zamanla obeziteden kalp hastalığına ve diyabete kadar sayısız kronik hastalığa yol açabilir. Uzmanlar, gün içinde aldığınız toplam kalorinin en fazla yüzde 10'unun ilave şekerden gelmesini tavsiye ediyorlar (Bu, 2.000 kalorilik bir diyet için yaklaşık 50 gram veya 10 çay kaşığı ilave şeker demektir). Yüksek şeker tüketimi, bağırsak sağlığı için de istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi şekerler içeren yüksek şekerli diyetler, daha yüksek düzeyde iltihaplanma ile ilişkilendirilmiştir. Bu iltihap, bağırsakları tahriş ederek koruyucu tabakaya zarar verebilir ve iyi bakteri miktarını azaltabilir. Yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, rafine şekerler bakımından zengin bir diyet tüketen farelerin kolit gibi yüksek bağırsak hastalıkları vakalarına sahip olduğunu ve hatta bağırsaklarının koruyucu astarında bozulma yaşadıklarını buldu. Bu son çalışma hayvanlarda yapılırken, önceki araştırmalarda benzer bulgular yankılandı.

Rafine şeker içeriği yüksek olan diyetlerin (günde 165 gramdan fazla), rafine şekerden daha düşük diyetlere (günde 60 gram) kıyasla bağırsak fonksiyonu üzerinde önemli etkileri olduğu, birçok araştırma tarafından doğrulandı. Obezite incelemelerinde yapılan bir araştırma, sürekli yüksek miktarda basit şeker tüketiminin bağırsağı koşullandırabileceğini ve fazla çalışmasına neden olabileceğini öne sürdü.

Tipik olarak herhangi bir gerçek şeker içermemelerine rağmen, yapay tatlandırıcılar da bağırsaklarınız üzerindeki olumsuz etki bırakabilir. Yapay tatlandırıcılar kalori içermez, bu nedenle sindirilmeden sindirim sisteminden geçer ve bağırsak mikrobiyomuna temas eder. Yapay tatlandırıcılar da dahil olmak üzere tüketilen her şey bağırsak mikrobiyomumuzun bileşimini etkiler. Yapılan yeni bir araştırma, yapay tatlandırıcıların bağırsak bileşimini glikoz intoleransı ve insülin direnci gibi sorunlara yol açarak diyabet riskini artıracak şekilde değiştirdiğini buldu.

Araştırmalar, yapay tatlandırıcıların bağırsak hareketliliğini etkileyerek gastrointestinal hastalığı ve özellikle irritabl barsak sendromu etkilerini daha da kötüleştirebileceğini gösteriyor.

ŞEKERİ AZALTMANIN 4 KOLAY YOLU

Lahana turşusu, pırasa ve fasulye gibi bağırsak sağlığına iyi gelen birkaç yiyecek vardır, bu nedenle bağırsaklarınız için pek iyi olmayan yiyecekler yerine bunlara odaklanmayı deneyin. Şekerler kötü olsa da ara sıra tatlı bir şeyler yemeniz, sağlıklı olamayacağınız anlamına gelmez. Ggerçekçi olmayan, tamamen kesmeye çalışmak yerine, gününüzdeki şeker veya yapay tatlandırıcı kaynaklarını azaltmaya odaklanın.

Şekerli içecekleri çay veya kahve ile değiştirin

Kahvenizi veya çayınızı hazırlarken eklenen şekeri kontrol edebilir ve şekersiz içebilirsiniz.

Meyveli atıştırmalık

Canınız tatlı çektiğinde, bir elma, bir avuç çilek veya bir portakal yiyin. Meyveler, tatlı isteğinizi bastırırken aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirebilen doğal şekerler, vitaminler ve lifle doludur.

Porsiyon boyutuna dikkat edin

Tatlı bir ikram için önceden plan yapmak, uygun bir porsiyon boyutu seçmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, sağlıklı bir atıştırmalık planladığınızdan emin olun, böylece bir tutam tatlı bir şeyle hazırlıksız yakalanmazsınız. İster içecek ister yiyecek olsun, tatlıların tadını dikkatlice çıkarın, böylece daha azıyla daha fazla tatmin hissedebilirsiniz.

Etiketleri okuyun

Paketli kekler ve çeşniler gibi gizli ilave şeker veya yapay tatlandırıcı kaynakları olabilecek çeşitli yiyecekler vardır. Bir mağazadan satın alınan sos paketi kullanmak yerine, yemek pişirirken yemeğin lezzetini artırmak için baharatlar kullanmayı deneyin.