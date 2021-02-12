Şeker hastaları, şeker yerine bal tüketebilir mi

Diyabet hastalarının beyaz şeker yerine bal veya diğer doğal şeker türlerini tüketmeleri mümkün mü? İşte cevabı...

Diyabet hastalarına her zaman sağlıklı kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olan sağlıklı bir diyet tüketmeleri önerilir. Kontrolsüz diyabet vücudun farklı organlarını olumsuz etkiler ve ciddi komplikasyonlara yol açar.

Diyabet diyeti için besin seçerken tüketilen gıdanın kan şekeriniz üzerindeki etkisini akılda tutmak önemlidir. Şekerler, tatlılar, kurabiyeler ve diğer tatlı lezzetlerin tüketimi kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bal, akçaağaç şurubu ve çok daha fazlası gibi başka doğal şeker formları da vardır. Peki, beyaz şekeri bu doğal şeker türleriyle değiştirebilir misiniz?

ŞEKER HASTALARI DOĞAL ŞEKER FORMLARINI TÜKETEBİLİR Mİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin, yaptığı açıklama ile şeker hastalarının yiyeceklere ve içeceklere bal ekleyip eklemeyeceğini ortaya koydu:

"Diyabetli kişilerin şeker yerine bal veya diğer alternatif şeker türlerini tüketebileceğine inanılıyor. Ancak bunların hepsi vücuda girdikten sonra nihayetinde glikoza dönüştürülüyor.

Bunlardan herhangi birini tüketen şeker hastaları, kan şekerinde büyük oranda yükselme yaşayabilir. Bu nedenle diğer şeker türlerinden de kaçınmak akıllıca olacaktır. Kahvenizi veya çayınızı tatlandırmak istiyorsanız, sınırlı miktarda yapay tatlandırıcı kullanabilirsiniz."

ŞEKER İSTEĞİ NASIL BASTIRILIR?

Dengeli bir öğün tüketerek başlayabilirsiniz. Yemeğinize meyve eklemek, şeker isteklerini yenmenize yardımcı olabilir. Şeker hastaları mevsim meyvelerini ölçülü olarak yiyebilirler.

Ayrıca, şeker isteğiniz geldiğinde, dikkatinizi dağıtmaya çalışın. Bazen ya susamışsınızdır ya da açsınızdır ve bu genellikle şeker istekleri ile karıştırılır. Bu yüzden su içmeyi, sağlıklı bir şeyler atıştırmayı veya dikkatinizi dağıtabilecek aktiviteler yapmayı deneyin.

Stresi yönetmek de şeker hastalarına da yardımcı olabilir. Stresli olduğunuzda, daha fazla kalori veya tatlı bir şeyler tüketme olasılığınız daha yüksektir.