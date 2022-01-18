Şeker hastalarının barbunya tüketmesi için 5 neden

Şeker hastasıysanız ve diyetiniz konusunda ne yapacağınızı bilmiyorsanız üzülmeyin. Tam bir besin deposu olarak bilinen barbunya, diyabet hastalarının imdadına yetişiyor…

Formda kalmak ve sağlığı korumak için farklı diyet türlerini takip etmek kullandığınız malzemeleri değiştirmek sağlık yönetimi söz konusu olduğunda insanların yaptığı ilk şeydir. Ancak bu alışkanlık uzun vadede size yardımcı olmayacaktır.

Özellikle şeker hastaları içim barbunya fasulyesi mevcut en sağlıklı fasulyelerden biridir. Düşük glisemik indeksleri vardır ve diyabet söz konusu olduğunda tüketime uygundurlar. Ayrıca, karmaşık karbonhidratlarla doludurlar ve basit karbonhidratlı yiyeceklerden daha iyidirler. İşte, şeker hastalarının barbunya tüketmeleri için nedenlerden bazıları;

1. YÜKSEK ORANDA LİF İÇERİR

Bildiğiniz gibi fasulye lif açısından zengindir ve düşük miktarda yağ ve kolesterol içerir. Yaklaşık 100 gram barbunya, hem çözünür hem de çözünmez, 6.4 gram lifin doyurucu bir karışımını içerir. Bu lif miktarı, kan şekeri seviyenizi stabilize etmenize ve vücuttaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmenize yardımcı olabilir.

2. PROTEİN KAYNAĞIDIR

Uzmanlar diyabet hastalarının, sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olduğu için düzenli olarak yeterli miktarda protein tüketmenizi önerir. Barbunya, bir fincan porsiyon başına yaklaşık 14 gram ile yağsız bir diyet proteini kaynağıdır. Ayrıca, barbunya sizi tok tutar ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olur.

3. POTASYUM BAKIMINDAN ZENGİNDİR

Hepimiz şeker hastalarının kalp hastalığına yakalanma riskiniz olduğunu biliyoruz. Ancak barbunya, kan damarlarını genişleten ve kalp sağlığını destekleyen ve kalp durması riskini azaltan potasyum açısından zengindir. Ayrıca potasyum, sodyumun etkisini ve diyabet için risk faktörlerini azaltır.

4. KARBONHİDRAT BULUNDURUR

Barbunya fasulyesinin iyi bir kısmı karbonhidrattır. Ama şimdiden üzülmeyin: Barbunya fasulyesinde bulunan karbonhidratlar, yavaş salınan karbonhidrat olarak da bilinen iyi türlerdir. Sadece bu değil, barbunya, yüksek miktarda karbonhidrat, yağsız protein ve çözünür lifin başarılı bir kombinasyonudur ve hepsi kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve açlığı kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

5. DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSE SAHİPTİR

Barbunya, düşük glisemik indeksi 29 olan karmaşık bir karbonhidrattır. Düşük bir glisemik indeks ve yüksek lif sayısı, şeker salınımını yavaşlatmaya yardımcı olur, böylece sizi daha uzun süre tok tutar ve insülin duyarlılığınızı iyileştirebilir ve diyabet semptomlarını yönetmeye yardımcı olur.