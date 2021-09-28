Şeker hastalarının tüketebileceği en iyi 5 sebze

Diyabetlilerin şeker kontrolünü sağlamalarına yardımcı olacak düşük glisemik indeksine sahip sebzeleri öğrenmeye ne dersiniz?

Dünya çapında milyonlarca insan diyabetle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü göre, dünya çapında yaklaşık 422 milyon kişi diyabetlidir ve her yıl 1,6 milyon ölüm doğrudan diyabetle ilişkilendirilmektedir. Vücudun ana enerji kaynağı olan ve yediğimiz yiyeceklerden gelen kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsülin seviyeleri, pankreas tarafından üretilen ve besinlerden alınan glikozun enerji için kullanılmak üzere hücrelerimize girmesine yardımcı olan bir hormon olduğu için diyabette önemli bir rol oynar. Diyabet, vücudumuzun yeterli/veya herhangi bir insülin yapma veya insülini çok iyi kullanma yeteneğini etkileyebilir, dolayısıyla glikozun kanda kalmasına ve hücrelere ulaşmamasına neden olabilir.

Bu ciddi bir durumdur, ancak sebzeleri içeren yiyecek seçeneklerinin elden geçirilmesi ve belirtilerin başlangıcından erken yakalanması ile yönetilebilir. Diyetinize hangi yiyecekleri dahil edeceğinize karar verirken glisemik indeks (GI) kullanılabilecek bir araçtır. Bir yiyeceğin kan şekerinizi ne kadar ve ne kadar hızlı yükselttiğini ölçer. Ölçek aşağıdaki gibidir:

Düşük GI: 1 ila 55

Orta GI: 56 ila 69

Yüksek GI: 70 ve üzeri

İşte, diyabet hastalarının diyetlerine dahil edebilecekleri 5 sebze;

1. HAVUÇ

İyi bir beta karoten, lif, K1 ve A vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Bu sebze düşük glisemik bir besindir (16) ve karbonhidratı düşüktür. Yapılan araştırmaya göre, havuçtaki besinler diyabetli kişiler için faydalı olabilir. Çalışma, diyet lifi alımının tip 2 diyabet yayılımını azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguladı. Bu sebze haşlanmış, çiğ ve tuzlu ve tatlı yemeklerin bir parçası olarak yenebilir.

2. BROKOLİ

Brokoli demir, C vitamini, lif, protein, kalsiyum, selenyum ve magnezyum içerir. 'Sülforafan' adı verilen bileşiğin varlığı nedeniyle diyabetik hastalarda kan damarlarının neden olduğu hasarı önlemeye yardımcı olabilir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, sülforafan, kan damarlarını koruyan ve hücrelere zarar verebilecek moleküllerin sayısını azaltan enzimler üretir. Ayrıca kansızlıkla savaşmaya yardımcı olur, kas oluşumuna yardım eder ve GI'si düşüktür (15). Bu sebze kavrulmuş halde yenebilir, tuzlu yemeklere dahil edilebilir ve çorba yapmak için kullanılabilir.

3. ISPANAK

Kalorisi düşük ve besin değeri yüksek ıspanak, diyetinize dahil etmeniz gereken süper besindir. Demir, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Enflamasyonu azaltarak ve bağışıklık seviyelerini artırarak genel sağlığı güçlendirmenin yanı sıra, Amerikan Diyabet Derneği, ıspanağı hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastaları için sağlıklı gıdalar olarak tanımlar. Çorba, tuzlu yemekler ve salatalar da kullanabileceğiniz gibi yeşil smoothielerin de ana malzemesi yapabilirsiniz.

4. SALATALIK

Salatalık, tok hissetmenize yardımcı olan yüksek su içeriğine sahip bir besindir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, salatalık pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretmesine yardımcı olan hormonlar içerdiğinden kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilir. GI değeri 14'tür ve salataların bir parçası olarak ve turşu şeklinde çiğ olarak yenebilir.

5. BAMYA

Potasyum, B ve C vitamini, folik asit, lif ve kalsiyum gibi besinlerle doludur. Yayınlanan araştırmaya göre, yüksek lif içeriği diyabet yönetimi ile ilişkilidir. Araştırma ayrıca artan diyet lifi alımının daha iyi glisemik kontrolü desteklediğini ve insülin duyarlılığını geliştirdiğini gösteriyor. GI değeri (17-20) düşük olan bamya, tuzlu ve soslu bir yemek olarak yenebilir ve ayrıca kavrulabilir.