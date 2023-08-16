Şeker hastalığına birebir! İbn-i Sina bin yıl önce yazmış: 2 günde bir içerseniz… Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin en az kendisi kadar yaprakları da fayda sağlıyor. İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı reçetelerde de yer alan zeytin yaprağı, özellikle şeker hastalığına doğal bir destek olarak öne çıkıyor.

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Kahvaltılarda sofralarımızı süsleyen zeytin, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da pek çok fayda sunar.

Zeytin ağacının meyveleri kadar değerli olan yaprakları da dikkat çeken bir şifa kaynağıdır.

İbn-i Sina gibi tıp alanının öncülerinden biri olan bilim insanları, zeytin yaprağının faydalarını keşfetmiş ve reçetelerine dahil etmiştir.

Zeytin yaprağı özellikle şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Şeker hastaları için kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak büyük önem taşırken, zeytin yaprağı tüketimi bu konuda destek sağlar.

Eğer zeytin yaprağı bu şekilde düzenli olarak kullanılırsa diyabet hastalarına fayda sağlayacaktır.

Şeker hastalığına iyi gelecek mucizevi kür!

Zeytin ağacı yapraklarını kurutun ya da kurutulmuş zeytin ağacı yaprakları alın.

Bir avuç içi zeytin yaprağını 2 su bardağı suyla 5 dakika kaynatın. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

40 gün boyunca iki günde bir, tok karnına 2 su bardağı içerseniz şeker hastalığına şifa olur.

NOT: Zeytin yaprağı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu ya da kronik hastalık durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır.