Şeker hastalığının erken belirtilerinden birisi yüzde çıkıyor

Şeker hastalığı (diyabet) belirtileri, türüne ve bireysel faktörlere göre değişebilir.
Özellikle ciltteki belirli değişiklikler, diyabetin veya komplikasyonlarının en erken göstergelerinden birinin işareti olabilir.
Kandaki yüksek şeker, ciltte bazı tuhaf semptomlar gösterebilir ve bunları tanımanıza ve önlem almanıza yardımcı olabilir .
Ancak genel olarak yaygın görülen belirtiler şunlardır:
1. Sık idrara çıkma
Vücut fazla şekeri idrarla atmaya çalışır, bu da sık idrara çıkmaya neden olur.
2. Aşırı susama
Sık idrara çıkma nedeniyle vücut sıvı kaybeder ve sürekli su içme isteği oluşur.
3. Aşırı yorgunluk
Hücrelerin yeterli glikoz alamaması nedeniyle enerji eksikliği yaşanır.
4. Açlık hissi
Kan şekeri düzensiz olduğu için sık sık açlık hissi oluşabilir.
5. Kilo kaybı
Özellikle Tip 1 diyabette vücut enerji sağlamak için yağ ve kasları yakmaya başlar.
6. Görme problemleri
Yüksek kan şekeri göz merceğini etkileyerek bulanık görmeye yol açabilir.
7. Yavaş iyileşen yaralar
Kan dolaşımındaki bozukluk ve bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle yaralar daha geç iyileşir.
8. Deri problemleri
Cilt kuruluğu, kaşıntı ve mantar enfeksiyonları görülebilir.
9. El ve ayak uyuşması
Özellikle uzun süreli yüksek kan şekeri sinir hasarına neden olabilir.
10. İdrarda şeker ve keton varlığı
Laboratuvar testleri idrarda şeker ve keton tespit edebilir.
NE YAPILMALI
Bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız bir doktora danışmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi ile diyabetin olumsuz etkileri büyük ölçüde önlenebilir.
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