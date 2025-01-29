Şeker hastalığının erken belirtilerinden birisi yüzde çıkıyor

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Şeker hastalığı (diyabet) belirtileri, türüne ve bireysel faktörlere göre değişebilir.

Özellikle ciltteki belirli değişiklikler, diyabetin veya komplikasyonlarının en erken göstergelerinden birinin işareti olabilir.

Kandaki yüksek şeker, ciltte bazı tuhaf semptomlar gösterebilir ve bunları tanımanıza ve önlem almanıza yardımcı olabilir .

Ancak genel olarak yaygın görülen belirtiler şunlardır:

1. Sık idrara çıkma

Vücut fazla şekeri idrarla atmaya çalışır, bu da sık idrara çıkmaya neden olur.

2. Aşırı susama

Sık idrara çıkma nedeniyle vücut sıvı kaybeder ve sürekli su içme isteği oluşur.

3. Aşırı yorgunluk

Hücrelerin yeterli glikoz alamaması nedeniyle enerji eksikliği yaşanır.

4. Açlık hissi

Kan şekeri düzensiz olduğu için sık sık açlık hissi oluşabilir.

5. Kilo kaybı

Özellikle Tip 1 diyabette vücut enerji sağlamak için yağ ve kasları yakmaya başlar.

6. Görme problemleri

Yüksek kan şekeri göz merceğini etkileyerek bulanık görmeye yol açabilir.

7. Yavaş iyileşen yaralar

Kan dolaşımındaki bozukluk ve bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle yaralar daha geç iyileşir.

8. Deri problemleri

Cilt kuruluğu, kaşıntı ve mantar enfeksiyonları görülebilir.

9. El ve ayak uyuşması

Özellikle uzun süreli yüksek kan şekeri sinir hasarına neden olabilir.

10. İdrarda şeker ve keton varlığı

Laboratuvar testleri idrarda şeker ve keton tespit edebilir.

NE YAPILMALI

Bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız bir doktora danışmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi ile diyabetin olumsuz etkileri büyük ölçüde önlenebilir.