Şekeri tamamen bırakmanın olumsuz 5 etkisi

Sağlıklı bir vücut için şeker tüketiminden uzak durmamız gerektiğini biliyoruz. Peki, şekeri tamamen kısıtladığınızda başınıza gelebileceklerden haberdar mısınız?

Sağlıklı beslenmeye başladığımızda, genellikle diyetimizden çıkarmak istediğimiz ilk şey şekerdir. Ancak, şeker kamışı veya meyve ve sebzelerde bulunan, sağlığınıza ve görünümünüze fayda sağlayabilecek iyi şekerler vardır. İyi şekerler ölçülü tüketildiğinde tatlıya düşkünlüğünüzü tatmin edebilir, sinirlerinizi yatıştırabilir ve hatta kilo almanızı engelleyebilir.

Canınız tatlı bir şeyler yemek istediğinde suçluluk duymadan makul miktarda şeker yiyebileceğinizi biliyor olmak şimdiden mutluluk vermedi mi? İşte, şekeri tamamen bırakmamanız için bazı nedenler;

1. SAÇINIZ DAHA YAVAŞ UZAYABİLİR

Çok fazla rafine şeker yemek saçınıza herhangi bir fayda sağlamazken, diyetinize biraz şeker kamışı eklemek aslında saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Şeker kamışı doğal bir idrar söktürücüdür ve toksinlerin atılmasına ve vücudunuzdaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olarak böbreklerinizin işini kolaylaştırır. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında saç dökülmesi de dahil olmak üzere ciddi sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

Günlük öğünlerinize biraz şeker kamışı eklemek, parlak ve kalın saçlar elde etmenin kolay ve lezzetli bir yoludur.

2. CİLDİNİZ PARLAKLIĞINI KAYBEDER

Eklenen şeker oranı yüksek gıdaların sivilceye neden olabileceği doğru olsa da şeker kamışı gibi sağlıklı şekerler cildinize gerçekten fayda sağlayabilir. Şeker kamışı, cildinizi pigmentasyona ve erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Birkaç parça bitter çikolatanın tadını çıkararak daha canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Bitter çikolatadaki biyoaktif bileşikler cilde kan akışını iyileştirir ve cildin daha dolgun ve nemli görünmesini ve hissetmesini sağlar.

3. KİLO ALABİLİRSİNİZ

Kilo vermeye çalışıyorsanız, şekeri diyetinizden tamamen çıkarmak harika bir fikir gibi geliyor. Ancak kendinizi tatlılardan mahrum bırakmak, aşırı yemenize neden olabilecek şeker isteklerine yol açabilir. Orta miktarda bitter çikolata yemek size dolgunluk hissi verebilir ve fazla kilolarınızı uzak tutabilir. Şeker kamışı damak tadınızı tatmin edebilir ve metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

4. RUH HALİNDE DALGALANMALAR YAŞAYABİLİRSİNİZ

Diyetinizde köklü değişiklikler yapmak asla kolay değildir ve şekeri tamamen kesmek huysuz hissetmenize neden olabilir. Araştırmalar, günlük az miktarda bitter çikolata yemenin stres seviyenizi düşürdüğünü ve kendinizi daha sakin ve mutlu hissetmenizi sağladığını göstermiştir.

5. KONSANTRE OLMAKTA GÜÇLÜK ÇEKERSİNİZ

Fazla şeker tüketimi beynin yavaşlayıp hantallaşmasına neden olabilir. İyi haber şu ki, bitter çikolata tüketmek bir sınava veya büyük bir sunuma hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Bitter çikolatanın beyne giden kan akışını iyileştirdiği gösterilmiştir ve onu ölçülü tüketmek daha akıllı olmak için sağlıklı ve lezzetli bir yoldur.