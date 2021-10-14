Şekerli içecekler yaşlanmayı hızlandırıyor

Türkiye ve İspanya ortaklığıyla yapılan yeni bir araştırma, şekerli içeceklerin vücutta iltihaplı süreçleri tetikleyebileceğini ve genel yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Yaşlanmayı hızlandırma konusunda akla ilk gelen şeylerden biri alkollü içeceklerdir. Ancak yeni bir araştırma, genel olarak cildin ve vücudun gençliği için tehdit oluşturabilecek tamamen farklı bir içecek kategorisini ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde Current Nutrition Reports'ta yayınlanan bir araştırma için, Türkiye ve İspanya'dan bir grup doktor, "yaşam beklentisi" ile "sağlıklı yaşam beklentisi" arasında bir boşluğa, "hastalıksız bir yaşam beklentisi" olarak adlandırdıkları şeye dikkat çekti.

Başka bir deyişle, insanlar ortalama olarak önceki yüzyıllara göre daha uzun yaşama eğiliminde olsalar da, veriler bunun hayatımızın geri kalanında tamamen sağlıklı olduğumuz anlamına gelmediğini gösteriyor.

SAĞLIĞI BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLİYOR

Tabii ki, yaşlanmayı ve sağlığı etkileyen ana faktörlerden biri beslenmedir. Bu nedenle, geçmiş araştırmaları gözden geçirdikten sonra, bir grup bilim insanı şekerli içeceklerin sağlığı ve uzun ömürlülüğü etkilediği sonucuna vardı.

Şekerli içeceklerin tüketiminin kardiyovasküler hastalık, diyabet ve kanser riski de dahil olmak üzere insan sağlığı için kötü sonuçlar doğurduğu görüldü.

Şekerle tatlandırılmış içecekler oksidatif stres ve kronik inflamasyon (hastalığa neden olabilen iltihaplanma), insülin direnci (genellikle diyabete yol açar) ve bağırsak mikrobiyotasının bozulması ile ilişkilidir. Bu süreçler, ruh hali ve zihinsel sağlık da dahil olmak üzere genel sağlığı ve fiziksel durumu etkiler.

Araştırmacılar, şekerle tatlandırılmış içecekleri daha sağlıklı olanlarla değiştirmenin, özellikle ileri yaşlarda kronik hastalık yükünü azaltmanın yanı sıra yaşamı uzatmak ve sağlığı korumak için mantıklı bir seçenek olabileceğini savunuyorlar.

ŞEKERLİ İÇECEKLERE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER BULUN

Yeni bir alışkanlığın oluşması ve pekiştirilmesinin 21 gün sürdüğü deneysel olarak gösterilmiştir. Ancak, her şey o kadar net değildir. Bilim, bir alışkanlığın oluşması ne kadar sürer sorusuna henüz kesin bir yanıt bulabilmiş değil. Bu nedenle, her şey bireyseldir ve alışkanlığın karmaşıklığına bağlıdır.

Eylem, bedenin muhalefeti olmadan yapıldığında alışkanlık haline gelir. Tatlı içeceklere alışanların bir günde suya ve çaya geçişinin zor olacağını anlıyoruz. Ama denemeye değer. Küçük küçük başlayın, daha sonra tamamen hayatınızdan çıkarın. Örneğin bugün markette gazlı içeceklerle dolu rafların yanından geçmeyin.

Lezzetli ve kaliteli içecekleri tercih etmek daha iyidir.

Çay

Araştırmalar çayın sağlığa iyi geldiğini gösteriyor. Bu içeceği içmek sizi böbrek taşlarından koruyabilir ve yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Özellikle yeşil çay metabolizmayı hızlandırır ve içeriğindeki antioksidanlarla, şekerli içeceklerin aksine yaşlanmayı geciktirir ve cildin genç kalmasını sağlar.

Doğal meyve suyu

Meyve veya sebze suları, şeker eklenmeden kendiniz yaptığınızda harika içeceklerdir. Kahvaltı veya öğle yemeği için iyi birer alternatiftir. Özellikle sebze suları düşük kalorileri ve harika besin içerikleriyle mükemmeldir.

Su

Su, hayatın kaynağıdır ve düzenli olarak yeterli su tüketimi sağlığın anahtarıdır.

Yeterince su içmemenin sonuçlarından bazıları şunlardır:

- Kuru ağız,

- Yüksek tansiyon,

- Baş ağrısı,

- Gözlerde yanma,

- Uyuşukluk ve baş dönmesi,

- Kas spazmları ve krampları,

- Böbrek yetmezliği.

Zehirlenme veya güneş çarpması durumunda susuzluk belirtileri daha şiddetlidir. Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kafa karışıklığı ve cillte kızarıklık yaşanabilir.

Bu yüzden mutlaka yeterli miktarda su içmeye alışın.