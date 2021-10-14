Selenyumun sağlık üzerindeki 5 önemli etkisi

Selenyumun, çok az bilinen bir mineral olmasına rağmen vücudunuzun işlevlerini sürdürmek ve genel sağlığı düzenlemek oldukça etkili bir role sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Selenyum temel bir eser mineraldir, yani vücut için önemli olmasına rağmen, genel sağlığın korunması için sadece küçük miktarlarda gereklidir. Selenyum, selenoproteinler adı verilen çeşitli enzimlerin ve proteinlerin temel bir bileşenidir.

Yapılan bir çalışma, selenyumun DNA oluşturmaya ve hücre hasarına ve enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olduğu göstermektedir. Yetişkin erkek ve kadınlar için günlük alınması gereken miktar 55 mikrogram iken, hamile ve emziren kadınlar için sırasıyla günde yaklaşık 60 ve 70 mikrogram gerekir.

Kabak çekirdeği, kabuklu deniz ürünleri, tavuk, hindi, fasulye, mercimek ve güçlendirilmiş tahıllar gibi çeşitli gıda kaynaklarında selenyum doğal olarak bulunabilir. İşte, selenyumun genel sağlığı korumak için kritik olmasının nedenleri;

1. ANTİOKSİDANLAR İÇİN KATALİZÖR GÖREVİ GÖRÜR

Selenyum, glutatyon peroksidaz dahil olmak üzere antioksidan enzimler için bir kofaktördür. Bu enzim dokuları oksidatif hasardan korur. Bu nedenle vücut, iltihabı azaltmak ve serbest radikal hasarını önlemek için önemli olan antioksidanlardan fayda sağlamak için selenyum gerektirir. Antioksidan özelliği olan bir yiyecek tükettiğinizde etkinliğini artırmak için selenyum açısından zengin bir besinle eşleştirebilirsiniz.

2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bu mineral hücre büyümesine yardımcı olur, böylece bağışıklık sisteminin bakımında önemli bir rol oynar. Selenyum, enfeksiyonlarla savaşmaya ve yara iyileşmesini kolaylaştırmaya yardımcı olan nötrofillerin, makrofajların, NK hücrelerinin ve T lenfositlerin düzgün çalışması için gereklidir. Hastayken ya da hastalıklardan korunurken aldığınız takviyelere selenyumu da eklemeyi ihmal etmeyin.

3. TİROİD SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Selenyum, tiroid hormonlarının metabolize edilmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, metabolizmayı, sindirim fonksiyonunu ve stres seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre, selenyum tiroid ilacıyla birlikte otoimmün tiroid antikorlarını düşürmeye ve doğum sonrası tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

4. BAZI KANSERLER İÇİN ÖNLEYİCİDİR

Selenyum, DNA hasarını ve oksidatif stresi azaltmaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmada, kanda yüksek selenyum düzeyine sahip olmak, meme, akciğer, kolon ve prostat kanserleri dahil olmak üzere belirli kanser türleri için daha düşük risk ile ilişkilendirilmiştir.

5. ZİHİNSEL SAĞLIĞI KORUR

Oksidatif stres, Parkinson, multipl skleroz ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların başlangıcı ve ilerlemesi ile ilişkilidir. Selenyumun oksidatif stresi azalttığı bilinmektedir ve yapılan araştırmaya göre, diyete kabak çekirdeği gibi selenyum açısından zengin besinler eklemek, sözel akıcılığı geliştirmeye yardımcı olur. Çalışma ayrıca hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarda yeterli selenyum alımını zihinsel işlevlerde iyileşme ile ilişkilendirdi.

Selenyum alımındaki bir eksiklik kardiyomiyopatiye, kalp kası hastalığına ve osteoartrite de neden olabilir.