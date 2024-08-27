Selülit gibi görünen "lipödem" nedir, nasıl anlaşılır? Genellikle üst bacaklarda oluşan ve ağrılı bir hissiyatı olan lipödem, selülit gibi göründüğünden kafa karıştırıyor. Peki, lipödem nedir? Lipödemli ne demek? Lipödem nasıl anlaşılır, tedavisi var mıdır? İşte yanıtlar...

Editör: Yağmur Dinç

Selülit gibi görünen ama aslında selülit olmayan bir durumla karşı karşıyayız: Lipödem...

Özellikle sosyal medyada farkındalığı gittikçe artan bu durum, yaşayan kişiler tarafından "lipödemli" olarak betimleniyor.

Öyle ki, lipödemli bireyler özel beslenme programları tercih edip çeşitli egzersizler deniyor.

Peki, lipödem nedir? Lipödem ve selülit farkı nedir? Lipödem nasıl görünür? İşte detaylı bilgiler...

LİPÖDEM NEDİR

Lipödem, halk arasında ağrılı selülit ya da ağrılı yağlanma sendromu isimleriyle de bilinen bir rahatsızlıktır.

Genellikle kadınlarda görülen, vücudun alt bölgelerinde (bacaklar, kalça) yağ birikimi ve şişkinlik ile karakterize edilen bir hastalıktır. Bu durum, yağ dokusunun normalden fazla birikmesiyle birlikte cilt altı dokularda ödem (şişlik) oluşturur.

SELÜLİT VE LİPÖDEM FARKI

Lipödem, genellikle simetrik olarak şişkinlik, ağrı ve hassasiyet ile belirginleşir ve alt ekstremitelerde yağ birikimi ile karakterizedir.

Selülit, genellikle cildin yüzeyinde portakal kabuğu benzeri bir görünüm ile karakterizedir ve bağ dokusunun yağ ile etkileşiminden kaynaklanır.

LİPÖDEM TEDAVİSİ

Lipödem tedavisi için izlenebilecek yollar şöyle sıralanabilir:

Dengeli ve düşük tuzlu şekerli diyet.

Yürüyüş, yüzme gibi düzenli fiziksel aktiviteler.

Ödemi azaltmak için özel çorap veya pantolon kullanımı.

Şişkinliği azaltmak için profesyonel masaj.

Ağrı ve şişkinlik için reçeteli ilaçlar.

Yağ birikimlerini azaltmak için cerrahi yöntem.