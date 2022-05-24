Selülitin baş düşmanı: Biberiye yağı nedir, faydaları nelerdir?

Yaz ayları geldi, selülitten nasıl kurtulurum sorusu akıllarda yerini aldı. İşte doğal biberiye yağı ile selüliti azaltmanın en etkili yolu...

Sıcak havaların kendini göstermesiyle tatil planları da yapılmaya başladı.

Açık kıyafetlerin tercih edilmesiyle gün yüzüne çıkan selülit, kadın erkek birçoğumuzun sorunu.

Selülit bilinenin aksine, oluştuğu bölgede kan dolaşımını engellediği için varis, damar tıkanıklığı, kronik ağrılar, kan dolaşımı bozukluğuna bağlı cilt hastalıklarına yol açan, kas ve kemik dokusunun kanlanmasına neden olan bir hastalık çeşidi.

Peki selülitlerden gerçekten kurtulabilir miyiz? Bu soruya yanıtımız ciddi bir diyet ve sporla birlikte evet ancak buna fırsatım ve zamanım yok diyorsanız da çareler tükenmiş değil.

Hem masaj yapabileceğiniz hem güzel kokan hem de kan dolaşımınızı hızlandıracak ve hücre yenilenmesine yardımcı olacak yağlardan faydalanabilirsiniz. Bunların başında ise "biberiye" geliyor.

Biberiye yağı ile selülit masajı

Biberiye yağı, fesleğen, lavanta ve ada çayı ailesinin bir üyesi olarak karşımıza çıkan biberiye bitkisinin yapraklarından elde edilen keskin odun kokusu barındıran bir yağdır.

Selülit görünümünü azaltmada oldukça etkili olduğu bilinen biberiye yağı, kan dolaşımını hızlandırarak hücreleri harekete geçiriyor.

Bir pamuk yardımı ile biberiye yağını selülitli bölgeye sürün ve cildinize masaj yaparak uygulayın.

Uyumadan önce uygulamanız tavsiye edilen biberiye yağı gece boyunca kan akışının düzenini sağlayacaktır.

*Alerjinizin olmadığına emin olmak için bileğinizde birkaç damla ile denemeniz tavsiye edilir.