'Seneye de giyer' mi! Ayaklarımız kaç yaşına kadar büyür?

'Büyük olsun seneye de giyersin' lafını hepimiz duymuşuzdur. Özellikle kıyafet ve ayakkabı alışverişlerimizde... Peki bir ayakkabıyı kaç yaşına kadar "seneye de giyebiliriz"? İşte cevabı...

İnsanlar ayaklarının ergenlik yaşından sonra büyümediğini düşünürler, ancak bu yanlıştır.

Özellikle kilolu ve şeker hastalığı olan insanlarda yaşlandıkça daha sık görülen ayak büyümesi, bazı kişilerde görülmez. Ancak bu çok nadirdir, hemen hemen herkesin ayakları büyür.

Büyüme ve gelişim cinsiyete, kişiye, genlere ve yaşadığınız ortama göre farklılıklar gösterebilir. Erkekler ve kızların gelişimi farklı yaşlarda başlar.

Özellikle bebeklik, çocukluk ve ergenlik döneminde bu gelişmeleri yaşarız.

Ergenlik dönemi sonuna kadar tüm vücudun olduğu gibi ayakların büyümesi de devam eder. Ancak ayak büyümesine etki eden bazı unsurlar vardır. Genetik etkiler ayak büyümesini etkiler.

Ailesinde ayakları küçük olanlar varsa çocuğun ayakları da küçük olur. Ancak özellikle büyüme çağında ayakkabı seçimi de ayak büyümesini etkileyen etkenlerdendir. Çocuklara bu nedenle ayakkabı satın alırken tam ayağına göre olmasına dikkat edilmelidir. Seneye de giymesi düşüncesiyle büyük ayakkabı seçimi, ayakların daha kolay büyümesine neden olur.

AYAK BÜYÜMESİ KAÇ YAŞINDA DURUR?

Çoğu ebeveyn gibi sizde çocuğunuzun ayağının kaç yaşına kadar büyüyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu konuda söylenecek net bir rakam yok. Her şey ergenlikle ilgili.

Ayakların büyümesi genellikle ergenlikten birkaç yıl sonra durur. Yine de yaklaşık bir zaman aralığından bahsetmek gerekirse, kızlarda 14 ila 15, erkeklerde ise 16 ila 17 yaş civarında ayak büyümesinin sonlanacağını uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ayaklardaki büyüme plağı olarak adlandırılan kıkırdakların tam olarak kemiğe dönüşmesi 18 ila 20 yaş civarındadır. Bu, 20 yaşına kadar ayakların büyüyebileceği anlamına gelir ancak çoğu genç bireyin 20 yaşından önce ayak büyümesi durmuş olur.