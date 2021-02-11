Septik şok nedir, neden olur? Septik şok belirtileri nelerdir?

Septik şok nedir, neden olur? Septik şok belirtileri nelerdir?

Septik şok, tüm dünyada yaygın olmasına rağmen en az bilinen ve kalp krizinden daha fazla ölüm oranına sahip bir hastalıktır. Septik şok nedir, nasıl anlaşılır? İşte, bilmeniz gerekenler...

Septik şok veya sepsis (kan zehirlenmesi) tüm dünyada görülen ancak en az bilinen ve kalp krizinden daha fazla ölüm oranına sahip bir hastalıktır.

Birden fazla organın çalışmasını engelleyen, şoka neden olabilen ve vücudun enfeksiyona karşı verdiği bir reaksiyonlar zinciridir.

Herhangi bir mikrop veya basit bir enfeksiyon sepsise neden olabiliyor. Uzmanlar efeksiyonla birlikte basit bir ameliyat, trafik kazası, enfarktüsün dahi sepsise yol açabileceğini söylüyor.

Dünyada her 3 saniyede bir kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor.

Peki, Septik şok nedir, nasıl anlaşılır? Septik şok neden kaynaklanır? İşte detaylar...

SEPTİK ŞOK NEDİR?

Vücuttaki bir enfeksiyon odağından (akciğerler, idrar yolları, bağırsaklar gibi) bakteri veya mantar gibi mikropların hastanın kan dolaşımına geçmesi sonucunda sepsis ortaya çıkmaktadır.

Sepsis, şoka ve organ yetmezliğine sebep olmaktadır.

Tüm dünyada her yıl tahmini olarak 30 milyon kişi sepsise girmekte, 6 milyon kişi ise septik şok nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Yılda 3 milyon yeni doğan bebekten,1.2 milyonu sepsis olup 1 milyon bebek bu nedenle yaşamını yitirmektedir.

Herkes sepsis hastalığına yakalanabildiği gibi yaşlı, hamile, yeni doğan, hastanede yatanlar, HIV/AİDS, karaciğer sirozu, böbrek hastaları, immün yetmezliği olanlarda, kanser ve dalağı olmayan kişilerde bu risk artar. Erken tanı konup tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eder.

SEPSİS NEDEN OLUR?

Sepsis, sıradan enfeksiyonlarla gelişmez. Ancak bağışıklık yetmezliği olan örneğin ciddi kanser tedavisi gören hastalarda sepsise dönüşüm gösterebilir.

Sepsisi mikroplardan çok vücutta meydana gelen reaksiyonlar tetikler. Vücut bu reaksiyonları abarttığında ise yarardan çok zarar verir. Sonunda organlarda beklenmedik reaksiyonlar ve organ yetmezlikleri geliştirebilir. Bunların başında akciğer yetmezliği gelir.

Ardından böbrek, kalp, sindirim sistemi, kan hücreleri ve beyin gibi sistemlerin yetmezliğiyle ilgili bulgular ortaya çıkar. Ne kadar çok organ yetmezliği arka arkaya gelişirse ölüm riski o kadar fazla olur.

Organ yetmezliği henüz gelişmeden ya da çok daha az organı tutmuşken geri döndürülebilirse hastanın yaşama şansı artar. Sepsisli ya da çoklu organ yetmezliği olan hastalarda erken müdahale çok önemlidir.

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?