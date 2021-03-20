Şerbetçi otu nedir, faydaları nelerdir? Şerbetçi otu nasıl tüketilir?

Kökeni oldukça eskiye dayanan kendirgiller familyasından olan şerbetçi otu, Türkiye'de endüstriyel alanda kullanılabildiği gibi alternatif tıpta da tercih edilmektedir. Peki, şerbetçi otu nedir?

Otçul yapıya sahip olan şerbetçi otu bitkisi, içerdiği mineral, vitamin ve yağlar nedeniyle sağlığa faydalı olduğu bilinmektedir.

Antiseptik, antioksidan, iltihap önleyici ve vücudu rahatlatma özelliklerine sahip olan şerbetçi otu, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Endüstri alanında kullanılabildiği gibi son dönemlerde, yararlarının keşfiyle alternatif için de kullanılabilen şerbetçi otu, Türkiye'de daha çok Bilecik şehrinde yetiştirilmekte ve çiçekleri de genellikle Ağustos aylarında toplanmaktadır.

Peki, Şerbetçi otu nedir, faydaları nelerdir? Şerbetçi otu nasıl kullanılır, zayıflatır mı?

ŞERBETÇİ OTU FAYDALARI NELERDİR?

Endüstri alanında birçok maddenin yapımında tercih edilen şerbetçi otu, insan sağlığı için çok önemli faydalara sahiptir. Kadınların memelerinde büyüme etkisine sahip olmaıs, şerbetçi otunun en bilinen yararıdır. Kadınlarda meme büyütmenin yanı sıra adet sancılarını oldukça aza indiren bir faydaya sahiptir. Şerbetçi otunun diğer faydaları ise şu şkeilde sıralanabilir:

Uykusuzluk probleminin giderilmesine destek olur.

İdrar söktürücüdür.

Ödem gibi problemlere karşı etkilidir.

Mide ağrılarını azaltır.

Kanı temizleyen özelliği bulunur.

Yaraları iyileştirir.

İltihaplı romatizmanın tedavisinde oldukça yararlıdır.

Sindirim sistemine yardımcı olur.

Dişlerin ağrısını giderir.

Kaygıyı azaltma özelliği bulunur.

Prostat kanserini önler.

Regl ve menopoz sorunlarına iyi gelir.

Gerginlik, heyecanlanma ve sinirlilik hali için yatıştırıcıdır.

İştah arttırır.

Vücudun güçlenmesine yardımcıdır.

Kolesterolü dengeler.

Kanser türlerinin birçoğunda etkilidir.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuruduktan sonra pek çok alan için kullanılabilen şerbetçi otu, genellikle mum yapımında, uçucu yağların hazırlanmasında tercih edilmektedir. Şerbetçi otunun yağı, rahatlatan ve gevşeten özelliklere sahip olması nedeniyle masaj yağı şeklinde kullanılabilir. Kurutulmuş şerbetçi otu bitkisi, toz haline getirilip yemeklerde baharat olarak kullanılabilmektedir.

Şerbetçi otu, birçok hastalığın tedavisi için kullanılan haplar şeklinde de satılmaktadır. Bunun yanı sıra bitki çayı için şerbetçi otunun kurutulmuş hali tercih edilmektedir.

Özellikle memelerini büyütmeyi isteyen hanımlar için krem şeklinde hazırlanarak kullanılan bitki, etkisini oldukça kısa zamanda hissettirmektedir. Sektörde bilhassa meme büyütmek adına bol miktarda şerbetçi otu kremleri bulunmaktadır.