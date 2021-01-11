Sertleşme sorununun nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sertleşme sorunu, bir cinsel işlev bozukluğu türüdür ve kendi başına veya diğer cinsel işlev bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkabilir. Tedavi olunmadığında cinsel ilişkiyi imkansız hale getirebilir.

Erektil disfonksiyon, erkek cinsel bozukluğunu ifade eder ve erektil disfonksiyona neyin sebep olduğunu anlamak için, önce bir ereksiyonun nasıl gerçekleştiğini gözden geçirmek önemlidir. Bir erkeğin sertleşme yaşaması için vücut içinde karmaşık bir süreç gerçekleşir.

Cinsel işlev bozukluğu; libido, sertleşme sorunları, orgazm sorunları ve boşalma sorunlarını içerir. Sertleşme problemi, cinsel işlev bozukluğunun bir parçasıdır ve kendi başına veya diğer cinsel işlev bozukluklarıyla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

SERTLEŞME SORUNUNUN PSİKOLOJİK NEDENLERİ NELERDİR?

Psikolojik nedenlerin, sertleşme probleminin en yaygın nedeni olduğu düşünülüyordu, ancak psikolojik nedenler genellikle sertleşme probleminin fiziksel veya işlevsel nedenleri ile bir arada var oluyor.

Sertleşme sorunları genellikle çoğu erkekte önemli bir psikolojik ve duygusal tepki üretir. Bu genellikle normal cinsel performansa daha fazla müdahale edebilecek bir anksiyete, düşük özgüven ve stres modeli olarak tanımlanır. Bu "performans kaygısı" sağlık uzmanınız tarafından tanınmalı ve ele alınmalıdır.

Beynin cinsel davranış ve ereksiyonla ilgili birkaç bölgesi vardır. Psikojenik nedenli erektil disfonksiyonda, beyin, ereksiyonları önleyen mesajlar gönderebilir veya vücudun stresörlere tepkisi ve penis kaslarını gevşeterek gevşemelerini önleyen kimyasalların salınmasına neden olabilir.

Cinsellik konusunda gergin olmak, evde veya işte stresli hissetmek veya mevcut cinsel ilişkinizde sıkıntılı hissetmek dahil olmak üzere belirli duygular da normal cinsel işlevi engelleyebilir. Bu durumlarda, sizinle ve cinsel partnerinizle psikolojik danışma içeren bir tedavi başarılı olabilir. Nedeni ne olursa olsun bir başarısızlık vakası daha fazla psikolojik sıkıntıya yol açarak daha fazla ereksiyon sorununa yol açabilir. Cinsel aktivitede istek veya ilgi kaybı, psikolojik veya düşük testosteron seviyelerine bağlı olarak gelişebilir.

SERTLEŞME SORUNUNUN FİZİKSEL NEDENLERİ NELERDİR?

Sertleşme sorununun fiziksel nedenlerinin psikolojik nedenlerden daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi, genellikle bir arada yaşanırlar. Yeterli ereksiyon sağlanamaması psikolojik sorunlara neden olabilir ve bu da ereksiyona ulaşmayı daha da zorlaştırır.

Tıbbi / fiziksel nedenlere bağlı sertleşme bozukluğu genellikle tedavi edilebilir. Bazı ilaç kaynaklı sertleşme problemi vakalarında, ilaçtaki değişiklikler ereksiyonları iyileştirebilir. Benzer şekilde, arteriyel travma öyküsü olan erkeklerde, cerrahi müdahale erektil disfonksiyonu düzeltebilir.

Fiziksel bir nedeni belirlerken, sağlık uzmanınız önce yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalığı, düşük erkeklik hormonu seviyesi, prostat kanseri ve diyabet gibi belirli tıbbi durumları ekarte edecektir. Bu durumların tıbbi / cerrahi tedavisi de sertleşme problemlerine neden olabilir. Bu sağlık koşullarına ek olarak, bazı sindirim ve solunum hastalıklarının erektil disfonksiyona neden olduğu bilinmektedir. Böbrek yetmezliği, siroz, Hemakromatoz (kanda çok fazla demir olması durumu) ve KOAH da sertleşme problemlerine neden olabilir. Yetersiz beslenme, obezite dahil beslenme bozuklukları ve çinko eksikliği de sertleşme problemlerine neden olabilir ve diyet değişiklikleri ile durum düzeltilebilir. Epilepsi, Multipl Skleroz, Guillain-Barré sendromu, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, pelvik travma, omurilik yaralanması, metabolik sendrom, demans ve beyin tümörleri de sertleşme problemlerine neden olabilir.

Kardiyovasküler hastalıklar, 50 yaşın üzerindeki erkeklerdeki tüm sertleşme problemleri vakalarının neredeyse yarısını oluşturur. Uzun süreli tütün kullanımı (sigara içmek ), sertleşme problemi için ortak bir sağlık riski faktörü olarak kabul edilir çünkü zayıf kan dolaşımına neden olur. Sigara içmek, alkol bağımlılığı ve obezite gibi durumlar kan dolaşımını bozabilir ve sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Sigara ve alkol tüketimi kan damarlarına zarar verebilir ve cinsel organa kan akışını azaltabilir. Sigara içmek, aterosklerozlu erkekleri sertleşme problemine karşı daha savunmasız hale getirir. Sigara içenler, içmeyenlere göre neredeyse iki kat daha fazla sertleşme problemi riskine sahiptir. Fazla kilolu olmak ve çok az egzersiz yapmak da sertleşme bozukluğuna katkıda bulunur. Düzenli egzersiz yapan erkeklerin sertleşme problemi riski daha düşüktür.

Hormonlarınızdaki testosteron, prolaktin veya tiroid gibi bir dengesizlik de sertleşme problemine neden olabilir.

HANGİ İLAÇLAR SERTLEŞME SORUNUNA NEDEN OLABİLİR?

Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Ereksiyon bozukluğunun bir ilaçtan kaynaklandığını düşünüyorsanız, bu yan etkiye neden olmayabilecek ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun. Sağlık uzmanınızla konuşmadan önce reçeteli bir ilacı almayı bırakmayın. Sertleşme sorunuyla ilişkili en yaygın ilaçlar şunlardır:

- Bazı antidepresanlar ve antipsikotikler (psikolojik hastalık için)

- Diüretikler ve beta blokerler dahil olmak üzere yüksek tansiyonu (hipertansiyon ) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar. Tüm tansiyon ilaçları sertleşme problemlerine neden olmaz; alfa blokerleri, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri, sertleşme problemlerine neden olmaz. Bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzla ilacınızın sertleşme problemine katkıda bulunup bulunmadığı ve denemeniz için güvenli alternatif bir tansiyon ilacı olup olmadığı konusunda konuşabilirsiniz.

- Bazı anti-ülser ilaçları

- Bazı prostat ilaçları

- Bazı kolesterol ilaçları





SERTLEŞME SORUNU TEDAVİSİ

Sertleşme sorunları yaygındır ve erkekler ve eşleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlk adım, sertleşme problemlerinin sizi etkilediğini ve rahatsız ettiğini kabul etmektir. Eğer öyleyse, yardım alma zamanı. Genellikle birinci basamak sağlık sağlayıcınız, potansiyel geri döndürülebilir nedenler olup olmadığını belirlemek için sertleşme probleminizin değerlendirmesine başlayabilir. Sertleşme probleminiz varsa değerlendirilmeniz önemlidir, çünkü sertleşme problemi genellikle tıbbi durumlardan kaynaklanır ve eğer teşhis edilip, tedavi edilmezse size zarar verebilir.

Sertleşme sorunları için bazı doğal yöntemleri uygulayabilirsiniz. Beslenme ve yaşama biçiminizde yapabileceğiniz değişiklikler ile ereksiyon sağlığınız üzerinde olumlu etkiler oluşturabilirsiniz. Bunların sertleşme problemi ile ilgili olduğunu fark bile etmeyebilirsiniz, ancak birçok kişi bu faktörleri ayarlamanın daha iyi ereksiyon elde etmelerine yardımcı olduğunu daha sonradan fark eder. Bu değişiklikler şunlardır:

Sağlıklı ve dengeli beslenmek: Yetersiz beslenmeden (yeterince vitamin ve mineral almamaktan) sertleşme problemi yaşama olasılığınız düşüktür, ancak sağlıklı beslenmezseniz, daha yüksek kolesterol, yüksek tansiyon veya şeker hastalığı ile karşılaşabilirsiniz ve sertleşme problemleri yaşama olasılığınız daha yüksektir hale gelir.

Sigarayı bırakmak: Yukarıda da belirtildiği gibi, sigara genel olarak kan akışınızı olumsuz etkileyebilir ve bu da ereksiyon sorunlarına yol açabilir.

Alkolü bırakmak: Alkolü bırakmanız, sertleşme işlevi ve genel sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Kilo vermek: Kilo vermek herkese yardımcı olmaz, ancak fazla kilo, sertleşme bozukluğunuza katkıda bulunabilir.

Stres seviyelerini düşürmek: Stres, beyninizden gelen ereksiyon sinyalini etkileyerek sertleşme problemlerine neden olabilir.

Pelvik taban egzersizleri: Pelvik taban egzersizlerinin bazı insanlara ereksiyonlarında yardımcı olabileceğini gösteren bilimsel araştırmalar vardır. Basit ve yapılması kolaydır ve spor salonuna erişim veya özel ekipman gerektirmezler.

Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, sertleşme problemlerinin tedavisine yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapın (tempolu yürüyüş veya bisiklete binme gibi).

Bazı bitkisel takviyeler de sertleşme probleminin tedavisine yardımcı olabilir. Aşağıda sertleşme problemi için işe yarayacağı düşünülen takviyelerin bir listesi bulunmaktadır. Paranızı bunlara yatırmadan hemen önce, işe yaradıklarının kanıtlanmadığını unutmayın ve bunların sizin için güvenli olup olmadığını her zaman doktorunuza danışın.

- Arginin

- Sitrülin

- Ginseng

- Yohimbin

- Azgın teke otu

- Maca

- Çinko

- E vitamini

- Flavonoid açısından zengin besinler

Sertleşme problemi tedavisi için bu adımları izleyebilirsiniz.

Adım 1. Erektil disfonksiyonunuzu düzeltmeye karar verin: Araştırmalar birçok insanın çeşitli nedenlerden dolayı sertleşme problemlerine katlandığını ve tedavi olmadığını gösteriyor. Sertleşme problemini çözmenin ilk adımı, harekete geçmeye karar vermektir.

Adım 2. Doktor: Vücudunuzun düzgün çalışmaması söz konusu olduğunda, bir doktor tedaviye karar vermeniz için gereken profesyonel bilgiye sahiptir. Hangi ereksiyon stratejilerinin sizin için doğru olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir değerlendirme yapabilirler.

Adım 3. Çözüme karar verin: Bir doktordan bilgi aldıktan sonra, hangi ereksiyon stratejilerini deneyeceğiniz konusunda bir seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, bir doktor tarafından kabul edilmedikçe asla ilaçları birleştirmemelisiniz, ancak yaşam tarzı değişikliklerinin yanında ilaç gibi bir kerede birden fazla sertleşme sorunu çözümünü deneyebilirsiniz. İlaç almak için doğrudan bir eczacıya gitmeye karar verseniz bile, erektil disfonksiyon hakkında mutlaka doktorunuza görünün.

Adım 4. Çözümlerinizi başlatın ve sonuçları izleyin: Çözüme başlayıp, seçiminizden memnun kaldığınızda, duruma göz kulak olmalısınız. Sonuçları görene kadar geçen süre, kullandığınız çözüme bağlı olarak farklı olacaktır.

Adım 5. Sorun çözülmezse pes etmeyin: Herkes ilk denemede kendileri için doğru çözümü bulamayabilir. İlk denemenizin işe yaramaması, hiçbir şeyin işe yaramayacağı anlamına gelmez. Doğru tedaviyi bulana kadar çözümleri denemeye devam edin.