Ses kısıklığı ciddi hastalıkların ilk habercisi olabilir

2 haftadan uzun süren ses kısıklıkları durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kandoğan, ses kısıklığının ciddi sağlık sorunlarının ilk belirtisi olabileceğini belirtti.

16 Nisan Dünya Ses Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, sesin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ancak, uzun süren ses kısıklıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıklı sesin, akciğerlerden çıkan havanın ses tellerini titreştirmesi ve bu oluşan ham sesin ses tellerinin üzerindeki yapılarla (dil, damak, dudak, burun vs) şekillendirilmesiyle oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Kandoğan, bazı durumlarda kişilerin nefes almasının uygun olmaması ve sesin yanlış kullanılması sonucu sesin bozulabileceği ve kişide rahatsızlık yaratacak boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Yüksek sesle konuşmak, uzun konuşmak, fısıldamak gibi ses sağlığını tehlikeye atan davranışlara bir de sigara ve tütün ürünleri kullanımı eklendiğinde kişinin sesinin ciddi boyutlarda hasar görebileceğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, "Reflü başlı başına ses sağlığını bozabilen bir durumdur. Ses bozukluğumuz 2 haftadan uzun sürüyorsa bu durum mutlaka KBB hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Unutulmamalı ki ses kısıklığı bazı ciddi sağlık sorunlarının ilk göstergesi olabilir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI BİR SES İÇİN 7 İPUCU

Prof. Dr. Kandoğan, sağlıklı bir ses için tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

- Öncelikle bol su içmeliyiz. Bardak ya da litre hesabı yapmak yerine içtiğimiz su ile idrar renginin aynı olmasını sağlayacak kadar su içmeliyiz. Ses tellerimiz ne kadar nemli olursa o kadar sağlıklı çalışır.

- İkinci olarak sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. Kanser sebebi olması bir yana, sıcak duman ve pek çok alerjen barındıran dumana maruz kalan ses telleri kuruyacak ve ödem oluşturmaya, düzensizleşmeye başlayacaktır. Bu durum pasif içiciler için de geçerlidir.

- Üçüncü olarak da reflünüz varsa mutlaka tedavi olmanız gerekir. Ayrıca reflüyü tetikleyen acı, ekşi, baharatlı, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmakta fayda vardır.

- Dördüncü olarak mideniz boş iken yatın, yemek yeme ile yatmanız arasında en az 3 saat süre olmalıdır.

- Beşinci tavsiyem ise ses tellerinizi zorlayan bağırmak, çığlık atmak, yüksek sesle ağlamak gibi davranışlardan uzak durmaya gayret etmeniz gerekir.

- Altıncı olarak gürültülü ortamlarda kendi sesimizi başkalarına duyurmak için ister istemez sesimizi yükseltiriz. Bu durum uzun vadede ses tellerine zarar verebilir.

- Son olarak bazı alerji ve grip ilaçları ses tellerinde kuruluk yapar, böyle bir ilaç kullanıyorsak içtiğimiz suyun miktarını artırmakta fayda vardır.