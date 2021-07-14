Sessiz bir düşman: Çocukluk kolesterolü

Genel olarak bilinenin aksine kolesterol, çocukluk çağı için de büyük bir sağlık sorunudur ve çoğu durumda belirti vermediği için son derece ciddi riskler oluşturabilir.

Bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen yüksek kolesterol, birçok ağır hastalığa neden olabiliyor.

Sağlıklı bir görünüm, yaştan bağımsız olarak bazı sağlık sorunlarını gizleyebilir. Örneğin kolesterol seviyesindeki değişiklikler çoğu durumda sadece kan testleri yapıldıktan sonra belirlenir. Bu nedenle çocukluktaki sağlık kontrolleri, yetişkinlikteki kadar önemlidir.

Çocuklarda kolesterol artışının nedenleri kalıtsal metabolik hastalıklar, obezite, diyabet, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları veya hipotiroidizm gibi çeşitli nedenlere olabilir.

Çocukluk çağı LDL kolesterol yükseklikleri genel olarak iki ana gruba ayrılır: Genetik ve çevresel nedenler.

Çevresel nedenler, çoğu zaman beslenme yanlışlıklarından kaynaklanır. Basit karbonhidratlar ve yağlar açısından zengin bir diyet izlemek, yüksek kolesterolü tetikleyen en büyük nedenlerden biridir.

Çocukların yeme düzeni ve damak tatları evde şekillenir. Ne yazık ki, günlük hayatın koşuşturması içinde aileler, örneğin yağ ve şeker eklenmiş işlenmiş gıdaları tercih edebiliyorlar. Çocuklar tatlılar, şekerli içecekler, kızarmış yiyecekler ve besin açısından zayıf olan bir beslenme ile hareketsiz bir yaşam tarzıyla birlikte kilo alımına ve sağlık sorunlarına yatkın hale gelebiliyor.

Uzmanlara göre, çocukluk çağındaki kolesterol yükseklikleri ile ilgili en büyük sorun, yetişkinlik döneminin başlarında felç, akut miyokard enfarktüsü ve diğer damar hastalıklarına yatkınlık yaratan ateroskleroza (damar sertliği) yol açabilmeleridir.

BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

Yetişkinlerde olduğu gibi, kolesterol yükseklikleri aşırı kilolu kişilere özel değildir. Ancak doktor, fazla kiloların ebeveynlerin yardım araması ve araştırması için bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini açıklıyor. Yüksek kolesterol genellikle semptom göstermediğinden, özellikle ailede kalp hastalığına bağlı erken ölüm vakaları varsa, özellikle kolesterol seviyelerini tespit etmek için periyodik kan testleri yapmak çok önemlidir.

İyi haber şu ki, durumu kontrol etmek ve hatta tersine çevirmek mümkün. Sebep genetik ise çocuğun kolesterol düşürücü ilaçlara ihtiyacı olabilir. Bu anlamda, bir çocuk doktoru veya endokrinolog tarafından çocuğun yakından izlenmesi çok önemlidir.

Obezite ve yaşam tarzı alışkanlıkları tetikleyici ise değişim zamanı gelmiş demektir. Ancak bunun tüm ailenin sorumluluğunda olduğunu belirtmek önemlidir, sonuçta çocuklar örneklerle öğrenirler. Bisiklete binmek, açık hava yürüyüşleri, ip atlamaları ve genel olarak elektronik cihazlar kullanmak yerine hareketli bir yaşam tarzını teşvik etmek iyi birer ipucudur.

SAĞLIKLI ÇOCUKLAR İÇİN İPUÇLARI

Beslenme de çok önemli bir faktördür. Meyveler, sebzeler, baklagiller, yağsız etler ve tam tahıllar temelli bir diyet izlenmelidir. Kızarmış yiyecekler, atıştırmalıklar, bisküviler, tatlılar, hamburgerler ve pizza gibi yağlı yiyecekleri tüketme alışkanlığı olan çocuklar bazı hastalıkların gelişimine daha fazla maruz kalmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, çocuklarda obezitenin artması nedeniyle, Amerikan Pediatri Akademisi, 9 ila 11 yaş arasındaki tüm çocuklarda kolesterolün kontrol edilmesini önermektedir.

Çocuklukta yüksek kolesterol ile ilgili temel endişe, sorunun yıllarca sürmesi muhtemel olduğundan, yetişkin yaşamına yönelik risklerdir. Kandaki yağ seviyesinin artması atardamar duvarlarında yağlı plakların oluşmasına neden olabilir ve yetişkinlikte ciddi sorunlara neden olabilir.

Bu anlamda tedbir almak için aşağıdaki ipuçlarını izlemek önemlidir:

- Tercihen kalori, yağ ve tuz miktarına kıyasla besin içeriği (protein, vitamin ve mineral) yüksek olan yiyecekleri seçin,

- Taze meyve ve sebzeleri her zaman hazır bulundurun,

- Günlük beslenmeye lif içeriği yüksek yiyecekleri dahil edin ve pirinç, makarna ve ekmeğin tam tahıllı versiyonunu tercih edin,

- Peynirler, süt ve yoğurt tercihlerinizi her zaman doğal olandan yana yapın ve eklenmiş şeker içerenlerden uzak durun,

- Derisiz tavuk, balık ve yağsız et tercih edin,

- Kanola veya sızma zeytinyağı gibi sağlıklı yağları dahil edin,

- Bisküviler, atıştırmalıklar, pizzalar ve sosisler yüksek oranda yağ içerdiğinden bu tür besinlerden kaçının,

- Kızartma gibi sağlıksız pişirme yöntemlerinden uzak durun,

- Erken tanı ve tedavinin çocukların kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle kalite ve yaşam sürelerinin bozulmaması için temel bir gereklilik olduğunu unutmayın ve şüpheli durumlarda zamanında doktora başvurun.