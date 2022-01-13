Sessiz katil tip 2 diyabet hakkında bilmeniz gereken her şey

Diyabetin en yaygın şekli olan tip 2 diyabet, belirtiler zamanında fark edilirse büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte tip 2 diyabetin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler.

Diyabet veya bir diğer adıyla şeker hastalığı, dünya çapında önde gelen sağlık sorunlarından biridir. Diyabet, kan şekeri seviyelerinin yükseldiği kronik bir hastalıktır.

Yediğimiz yiyeceklerin çoğu, vücudumuzun enerji için kullandığı glikoza dönüştürülür. Pankreas, şekerin hücrelere girmesine izin vererek kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülin üretir ve şeker hücrede vücut için enerjiye dönüştürülür. Fazla şeker depolanır. İnsülin kaslarda ve karaciğerde bulunur. İnsülin yoksa veya yetersizse şeker hücrelere giremez, kanda kalır ve kan şekerinin yükselmesine ve hastalık gelişimine yol açar.

Birçok kişi diyabeti aşırı kilolu olmak ve sağlıksız bir yaşam tarzı ile ilişkilendirse de, farklı diyabet türleri vardır. En önemli üçü tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabettir. Tip 1 diyabet pankreas insülin üretmediğinde, gestasyonel diyabet ise hamilelerde ortaya çıkarken, tip 2 diyabet vücudun insülin üretebildiği ancak kullanamadığı durumdur ve bu hastalığın en yaygın şeklidir. Hastaların yüzde 90'ında tip 2 diyabet vardır.

TİP 2 DİYABETİN NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Hepimizin yaşam boyu insüline ihtiyacı vardır çünkü kan şekerinin hücrelere girmesine ve vücudumuza enerji vermesine izin verir. Tip 2 diyabetiniz olduğunda, vücudunuz yiyecek ve içeceklerdeki karbonhidratları hala parçalayabilir ve onları glikoza dönüştürebilir. Pankreas daha sonra insülin salgılayarak yanıt verir. Ancak bu insülin düzgün çalışamadığı için kan şekeri seviyeleri sürekli yükselir. Bu, daha fazla insülin salındığı anlamına gelir.

Tip 2 diyabetli bazı insanlar için bu, pankreasın tükenmesine neden olabilir, bu da vücutlarının günden güne daha az insülin ürettiği anlamına gelir. Bu, daha da yüksek kan şekeri seviyelerine yol açabilir ve hiperglisemi riski altında olduğunuz anlamına gelir.

Tip 2 diyabet nedeniyle, şeker hastalığına küresel bir pandemi denir ve bu tip çoğunlukla yaşam tarzından kaynaklandığından, giderek daha fazla insanın (genç ve yaşlı) tip 2 diyabetten şikayetçi olması şaşırtıcı değildir.

Yaşın ilerlemesi tek başına glikoz intoleransına ve diyabete duyarlılığı artırabileceğinden, tipik olarak 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Ancak düşük yaşam kalitesi ve daha genç yaştaki obezitede endişe verici artışlar nedeniyle giderek daha fazla genç insan ve hatta çocuklar tip 2 diyabet yaşıyor.

Bu nedenle, tip 2 diyabetli kişilerde karın ve üst vücut çevresindeki yağ dokusu insülin direnci, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, felç ve yüksek kolesterol ile ilişkili olduğundan, obezite en yaygın nedenlerden biridir. Sigara içenler de daha hassastır ve daha küçük bir kısımda (hastaların yaklaşık yüzde 25-30'u) genetik de tip 2 diyabette rol oynar.

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ

Tip 2 diyabet belirtileri genellikle çok yavaş gelişir veya o kadar hafif olabilir ki onları fark etmezsiniz. Ayrıca, tip 2 diyabete sahip yaklaşık sekiz milyon kişinin bunun farkında bile olmadığı tahmin edilmektedir.

Belirtiler mevcut olduğunda, çoğunlukla şu şekilde ortaya çıkar:

- Artan susuzluk,

- Sık idrara çıkma,

- Artan açlık,

- Sebepsiz kilo kaybı,

- Tükenmişlik,

- Bulanık görme,

- Yavaş iyileşen yaralar,

- Sık enfeksiyonlar,

- Ellerde veya ayaklarda uyuşma veya karıncalanma,

- Genellikle koltuk altlarında ve boyunda koyu renkli cilt bölgeleri.

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ

Tip 2 diyabetin tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçların bir birleşimini içerir. Yaşam tarzı söz konusu olduğunda, istediğiniz kan şekeri düzeyine ancak daha sağlıklı bir diyet ve egzersiz yaparak ulaşabilirsiniz.

İdeal Kilo

Fazla kiloları vermek, tip 2 diyabet tedavisinde yardımcı olabilir. Vücut ağırlığınızın yüzde 5'ini kaybetmek tedavide oldukça iyidir ancak en az yüzde 7'yi kaybetmek ve bu kiloyu korumak ideal olarak kabul edilmektedir. Bu, yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki birinin, yaklaşık 5 kilo vererek kan şekeri seviyesini değiştirebileceği anlamına gelir. Kilo vermek bunaltıcı görünebilir, ancak porsiyonları kontrol etmek ve sağlıklı yiyecekler yiyerek başlanılabilir.

Sağlıklı Beslenme

Tip 2 diyabet için özel bir diyet yoktur. Bir diyetisyen size karbonhidratlar hakkında bilgi verebilir ve uygulayabileceğiniz bir yemek planı yapmanıza yardımcı olabilir. Tip 2 diyabet tedavisinde daha az kalori alımı, rafine karbonhidratların, özellikle tatlıların azaltılması, sebze ve meyve alımının artması ve daha fazla lif alımı odak noktasıdır.

Egzersiz

Her gün 30 ila 60 dakika fiziksel aktivite yapmaya çalışın. Yürüyebilir, bisiklete binebilir, yüzebilir veya kalp atış hızınızı hızlandıran başka şeyler yapabilirsiniz. Bunu halter gibi kuvvet egzersizleri ile birleştirin. Kan şekerini düşürücü ilaçlar alıyorsanız, egzersiz öncesi bir atıştırmalığa ihtiyacınız olabilir.

Kan Şekeri Seviyenizi İzleyin

Tedavinize bağlı olarak, özellikle insülin kullanıyorsanız, kan şekerinizi ölçmeniz gerekip gerekmediğini ve ne sıklıkla yapmanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir.

Bununla birlikte yaşam tarzınızı değiştirseniz ve belirtilen şekilde ilaç alsanız bile kan şekeriniz zamanla daha da kötüleşebilir. Bu, yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Diyabet ilerleyicidir ve birçok insan birden fazla ilaca ihtiyaç duyar. Elbette en iyi tedaviyi bulmak için doktorunuza danışmalısınız.