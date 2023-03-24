Sevenler üzgün! Nar ekşisi sosu yasaklandı mı, neden? Tadı tarihe karışacak... Market raflarında birçok seçeneği bulunan nar ekşisi, çiğköfte ve salataların vazgeçilmez lezzetidir. Çoğu kişi tarafından sevilen nar ekşisi sosunun yasaklanması gündemde. Peki, nar ekşisi sosu yasaklandı mı, neden yasaklandı? Nar ekşisi satılmayacak mı? İşte yeni karar...

Yemek ve salatalara sos olarak kullanılan nar ekşisi, antioksidan kaynağı olması nedeniyle oldukça sağlıklı bir besindir.

Tıkanan damar yollarının açılmasına yardımcı olan nar ekşisi, kalp krizi riskini de kısmen azaltmaktadır.

Market raflarında birçok markaya ait nar ekşisi ürünleri bulunmaktadır. Ancak bu soslar doğal nar ekişi değil, "nar ekşi aromalı sos" olarak piyasaya sürülmektedir.

Nar suyundaki şekerin karamelize edilmesiyle elde edilen bir ürün olan nar ekşisi ile ilgili son dönemdeki ürünler tüketiciyi aldatıyor.

Bu kapsamda konuya Tarım ve Orman Bakanlığı el attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nar ekşisi sosu yasaklandı mı?

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.