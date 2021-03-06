Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
368.088
3.98%
EXEN Coin
16.05
-0.49%
12ºC
İstanbul
Sağanak yağış 12 C
    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

    702 yataklı hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız” dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.03.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan İstanbul'daki Seyrantepe Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

    “HASTA KABULÜNE BAŞLIYORUZ”

    Yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirten Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

    163 POLİKLİNİK HİZMET VERECEK

    Kapalı alanı 172 bin 825 metrekare olan hastanede 163 poliklinik hizmet verecek.

    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor #1

    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor #2

    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor #3

    Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir