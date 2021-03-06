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Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
702 yataklı hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız” dedi.
- AA & Ensonhaber
- 06.03.2021 - 11:10
- Güncelleme : 06.03.2021 - 11:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan İstanbul'daki Seyrantepe Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
“HASTA KABULÜNE BAŞLIYORUZ”
Yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirten Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
163 POLİKLİNİK HİZMET VERECEK
Kapalı alanı 172 bin 825 metrekare olan hastanede 163 poliklinik hizmet verecek.