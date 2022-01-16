SGK gözlük hakkı kaç TL 2022? Devlet gözlük camı ve çerçeve katkısı 2022

SGK, Bağkur veya Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar devletten gözlük ve çerçeve bedeli alarak gözlük sahibi olabilir. Peki 2022 yılı için SGK gözlük hakkı ne kadar, kaç TL oldu?

Devlet tarafından sağlanan sosyal güvenlik sigortasına sahip olan vatandaşların gözlük masraflarının bir kısmı SGK tarafından karşılanır.

Yani sigortalı vatandaşlar devlet desteği ile gözlük alabilirler. Bunun için ilk önce göz muayenesine gidip reçete almalısınız.

Göz doktoruna muayene olduktan sonra size verilen reçete ile SGK anlaşmalı gözlükçü bularak hem gözlük camı hem de gözlük çerçevesi alabilirsiniz.

Peki devlet gözlük için ne kadar ödüyor, 2022 SGK gözlük parası ne kadar? İşte konunun detayları...

DEVLET KATKILI GÖZLÜK NASIL ALINIR?

Devlet katkılı gözlük alabilmek için;

Sigortalı olmanız gereklidir.

Devlet yada özel hastaneden muayene olmanız gerekmektedir.

Göz rahatsızlığınız varsa mutlaka size gözlük reçete yazılmalıdır.

Doktorun size yazdığı reçete ile SGK anlaşmalı gözlükçülere gitmeniz gerekmektedir.

Gözlük camı ve çerçevesi için katkı payı alabilirsiniz.

DEVLET GÖZLÜĞÜ KAÇ YILDA BİR ÖDER?

Gözlük camı ve çerçevesi değiştirilme süresi 3 yıl olarak belirtilmiştir. Bu 3 yıl içerisinde keyfi olarak kesinlikle gözlük camı veya çerçeve değiştiremezsiniz.

Ancak 3 yıl süre dolmadan göz sağlığınızda ilerleme olduğu takdirde özellikle 0.5 diyoptrilik olması halinde 3 yıl sürenin dolmasını beklemeden istediğiniz zaman doktorunuzun rapor yazması halinde gözlük camı ve gözlük değişimi yapmanız mümkün.

SGK GÖZLÜK HAKKI KAÇ TL 2022?

Devlet gözlük camı ve çerçevesi için aşağıda sıraladığımız ücretleri ödüyor.

Uzak Çerçeveler için : 37,80 TL

Yakın Çerçeveler için: 37,80 TL

Gözlük Camlar için ise cam numarasına göre 6 TL ile 20 TL arasında bir ücret öder. Bu bedel numaraya göre artar.