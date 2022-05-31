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    SGK, özel hastanelerin sigortalı hastalara hizmet sınırlamasını kaldırdı

    Özel hastanelerde sigortalı hasta kabulüne ilişkin yeni yapılan düzenlemeye göre, tüm branşlarda hastaların tedavilerine kapsamlı cevap verilecek.
    • 31.05.2022 - 12:24
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    SGK, özel hastanelerin sigortalı hastalara hizmet sınırlamasını kaldırdı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerde sigortalı hasta kabulüne ilişkin yeni bir düzenleme getirdi.

    Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta yayınlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermeye sınır getiren uygulamaya son verildi.

    “Tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verilecek”

    DHA’nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek.”

    SGK, özel hastanelerin sigortalı hastalara hizmet sınırlamasını kaldırdı #1


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