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SGK'nın geri ödeme listesine 81 ilaç daha eklendi

SGK'nın geri ödeme listesine 81 ilaç daha eklendi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.