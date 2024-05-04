SGK'nın geri ödeme listesine 81 ilaç daha eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
Geri ödeme listesine alınan ilaçlara dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim"
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
SGK ilaçların detaylarını duyurdu
SGK'nın konuyla ilgili duyurusunda ise bu ilaçlardan birinin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi.
Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış