Shark Alives: Aşı için 500 bin köpekbalığı katledilebilir

Shark Alives: Aşı için 500 bin köpekbalığı katledilebilir

ABD'de bir sivil toplum örgütü olan Sharrk Allies, koronavirüs aşı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının öldürülebileceğini açıkladı.

Koronavirüs sebebiyle birçok ülke, aşı çalışmaları sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren "Shark Allies" isimli sivil toplum örgütü, korkunç bir iddia ortaya attı. Sivil toplum kuruluşu, koronavirüs aşı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının öldürülebileceğiniz belirtti.

Kuruluş, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullanıldığını açıkladı.

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı.

"BAZI AŞI ADAYLARI BU YAĞI KULLANIYOR"

Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

Tüm dünya nüfusunun squalene maddesinin kullanıldığı tek dozluk aşıya ulaşması için 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği, aşı 2 dozluk ise bu sayının 500 bine çıkabileceği kaydedildi.

"KÖPEKBALIKLARI TEDARİK ZİNCİRİ DEĞİL"

Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” dedi.