Sıcak gecelerde daha iyi uyumak için ipuçları

Sıcak yaz geceleri dayanılmaz olabiliyor ve uykuyu engelleyebiliyor. İşte sıcak günlerde uykuya dalmanız ve sağlıklı bir şekilde dinlenebilmeniz için ipuçları.

Yaz gecelerinde, termometreler ideal uyku sıcaklıklarını büyük ölçüde aşıyor ve uykuya dalmayı imkansız hale getirebiliyor.

Araştırmalara göre, iyi bir dinlenme için önerilen sıcaklık 19ºC ile 21ºC arasındadır. Bununla birlikte, aynı oda sıcaklığında, içinde bulunan iki kişi farklı termal duyulara sahip olabilir. Bu, uyku öncesi rutin, yatak takımları, antibiyotikler veya diyabet ilaçları gibi bazı ilaçları almak gibi bazı durumlardan kaynaklanmaktadır veya vücutta meydana gelen fiziksel koşullar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir.

Biz uyurken vücut sıcaklık değişiklikleri yaşar, örneğin derin uyku evresi (REM), vücudun daha fazla derece düşürdüğü ve çevreye uyum sağladığı zamandır. Genel olarak, uyku sırasında vücudumuz soğur, ancak bu aşırı sıcak iklime sahip bölgelerde olmayabilir, bu nedenle vücut uyum sağlamak için mücadele eder, bu gece savaşında en büyük araçlardan biri terdir.

Sıcaklık ile ilgili sorun sadece uyuyamamamız değil, yüksek sıcaklıklarda uyuduğumuzda yorgunluk, sağlık sorunları ve bunun beraberinde getirdiği düşük verimlilik ile parçalı veya çok yüzeysel bir uykuya sahip olmaktır. Ayrıca araştırmalar, tropik sıcaklıklardaki gecelerin ölüm riskini artırdığını göstermektedir.

YAZ AYLARINDA DAHA İYİ UYUMAK İÇİN İPUÇLARI

Işıktan sonra, uykuya dalmak için en önemli faktör sıcaklıktır. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıcakların sizi uyanık tutmasını önlemek için bazı ayrıntılara dikkat etmek önemlidir. Yaz aylarında daha iyi uyumanın püf noktalarından bazıları şunlardır:

Odayı Serin Tutun

Bu, sabahtan itibaren başlayacak bir görevdir. Bunu sağlamanın en iyi yolu, odayı havalandırmak ve ardından gün ışığının geçmesine izin vermeyen panjur veya perdelerle kapatmaktır. Bu şekilde, öğleden sonra güneş batmaya başladığında, biraz daha az kavurucu bir hava akımı yaratmak için her şeyi yeniden açmanız gerekir.

Nem Seviyesini Ayarlayın

Nem, termal duyu ve terin buharlaşması için anahtardır, bu nedenle odadaki nemin iyi bir dinlenme için ideal olduğundan emin olunmalıdır. Çok fazla nem varsa, ortam suyunu tutan nem alıcıları kullanabilir ve kuru bir alanda yaşıyorsanız, alanın düzenlenmesi için uyumadan yaklaşık yarım saat önce odanın nem düzeyini çeşitli cihazlarla ayarlayabilirsiniz. Birçok klimada nem kontrolü için seçenekler vardır.

Hafif Nevresim ve Pijama Kullanın

Yatak ve pijama uyku kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. En iyi seçenek için doku ve vücut sıcaklığını korumak ve dinlenmeyi iyileştirmek için pamuk veya keten gibi nefes alabilen malzemeler tercih edin.

Kafeinden Kaçının

Merkezi sinir sisteminin uyarılmasını artırarak uykuya engel olan kafein, vücut sıcaklığındaki artışla da ilişkilidir. Bunu önlemek için yatmadan en az 3 saat önce kafeinli içecekler içmeyin.

Yatmadan Hemen Önce Egzersiz Yapmayın

Fiziksel egzersiz, vücut ısısının yükselmesine ve dinlendirici bir uykunun önlenmesine neden olabilir. Eğer egzersiz yapacaksanız, yatmadan en az 2 saat önce bitmesine dikkat edin.

Duş Almak Yardımcı Olabilir

Yatmadan önce duş almak daha iyi dinlenmek için iyi bir fikirdir. Çok sıcak ve çok soğuk su yerine hafif soğuk suyla yapmak, yatakta yatarken daha serin hissetmenizi sağlar.

Klimayı veya Vantilatörü İyi Kullanın

Odada klima veya vantilatörünüz varsa, bunları doğru kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Örneğin hava çok düşük bir sıcaklığa getirilirse soğuk uyanmanıza neden olur. Bu nedenle, 24ºC'ye yakın bir sıcaklık ayarlamak ve bunu korumak için yapılandırmak en iyisidir. Vantilatörde ise hareket eden ve mümkün olan en sessiz şekilde çalışanları tercih etmek en iyi seçenek olacaktır. Ayrıca tavan vantilatörü ise sıcak havanın yükselmesi için saat yönünün tersine döndüklerinden emin olun.

Yeterli Sıvı Alın

Yeterli sıvı alımı, terlemeniz için çok önemlidir. Terleme, vücut sıcaklığını düzenler ve vücut bakımı için esastır. Günde en az iki litre su içmeyi unutmayın. Su haricinde soğuk çorbalar, şeker içermeyen meyve suları ve soğuk çaylar da serinlemenize ve yeterli sıvı almanıza yardımcı olabilir.

Bir Rutini Takip Edin

Rutin, yaşamın herhangi bir alanında başarıya ulaşmada önemli bir faktördür. Ve uyku konusunda da bunu hesaba katmalısınız. Vücut saatinizi bozmamak için, uyumak ve uyanmak için bir saat belirleyin ve ardından her gün bu saatle devam edin.

Dijital Ekranlara Ara Verin

Geceleri parlak bir ekrana bakmak vücut saatinizi bozabilir, sizi harekete geçirebilir ve beyninizin uyku saatini karıştırabilir. İnternette gezinmemeye çalışın, yatmadan en az yarım saat önce elektroniklerin fişini çekin ve oda için loş bir ışık seçin.

Beslenmenize Dikkat Edin

Sıcak yaz gecelerinde rahat uyumak istiyorsanız akşam yemeğinde ne yediğinize dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, akşam yemeğinde çok fazla protein yemekten kaçının. Sindirimleri için daha fazla metabolik çaba gerektirdiğini ve bunun vücut ısınızı artıracağını unutmayın.

Ayrıca terlemeyi uyardığı için baharatlı yiyecekler tavsiye edilir. Bu nedenle, baharatlı bir akşam yemeği yemek, vücudun terleme yoluyla ısı kaybetmesi ve yatmadan önce soğuması için iyi bir yoldur. Ancak bunu, yatmadan 3 saat önce yapmaya çalışın. Ağır akşam yemeklerinden kaçının.