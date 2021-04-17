Şiddetli göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir? Gözden de bulaşabiliyor..

Göz ağrısı yaşayanlar, koronavirüs belirtisi olup olmadığını sıklıkla araştırıyor. Peki şiddetli göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir? İşte detaylar..

Pandemi döneminde en çok görülen rahatsızlıklardan biri olan göz ağrısı, milyonlarca insanın aklına koronavirüs belirtisi midir sorusunu getiriyor.

Mutasyon ile birlikte koronavirüs belirtilerinin farklılık göstermesi, vatandaşların virüs kapma endişelerini de artırıyor.

Şiddetli göz ağrısı yaşayanlar, göz ağrısı koronavirüs belirtisi midir? sorusuna yanıt arıyor. Peki Covid-19 ve göz ağrısı arasındaki ilişki nedir? İşte detaylar..

GÖZ AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Uzun süreli ekranlı aletlere bakmak, gözün refraktif kırma kusuru, göz tansiyonu, konjonktivit, keratit, üveit, optik nörit gibi hastalıklar göz ağrısına neden olabilir.

Göz çevresindeki doku ve organlardan kaynaklanan ağrılar da olabilir. Sinüzit, migren tipi baş ağrısı, diş ağrısı gibi durumlar göz ağrısı gibi algılanabilir.

Koronavirüsün en kolay bulaş kaynağı olarak eller ilk sırada yer alsada, virüsün göz yoluyla da bulaştığı bilinmektedir. Bu nedenle göz ağrısı tek başına koronavirüs belirtisi sayılmasa da, göz sağlığını koruma büyük önem teşkil etmektedir.

KORONAVİRÜS VE GÖZLER

Koronavirüs salgını sırasında hastalığın bulaşmasını önlemek için gözlerin de korunması, en az ağız ve burunun korunması ve ellerin temizliği kadar önemlidir.

Bazı durumlarda koronavirüsün yaygın belirtileri olan kas ağrısı, öksürük, ateş gibi şikayetler olmasa da koronavirüs gözde viral konjonktivit denilen bir tür göz iltihabı yapabilir. Gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, çapaklanma, yanma veya batma gibi şikayetler oluştuğunda bir göz hekimine başvurulması gerekmektedir.

Aşağıdaki önlemlerle gözden oluşabilecek bulaş riski önemli ölçüde azaltılabilir.

-Ellerin temizliğinden emin olmadıkça ellerle gözlere dokunmak, gözleri ovmak ve kaşımaktan kaçınılmalıdır.

-Göze yabancı cisim kaçtığından şüpheleniliyorsa önce el temizlini doğru yapıp sonrasında göze dokunulmalıdır.

-Göz temizliği için mendil, pamuk gibi ürünler kullanılmamalıdır.

-Göze istemsiz olarak dokunulabildiği için eller sık sık, 20 saniye boyunca yıkanmalıdır.

-Maskeler gözlükte sık buharlaşmaya neden olduğundan gözlük temizliğine önem verilmelidir.

-Kontakt lens kullanılıyorsa bu dönemde özellikle günlük lens kullanımı tercih edilmeli, kontakt lensi takıp çıkarırken de el ve göz hijyenine özellikle dikkat edilmelidir.