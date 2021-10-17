Şifa dolu incirin 5 inanılmaz faydası

İnsanoğlunun bildiği en eski bitki olan ve hem taze hem de kuru olarak oldukça yaygın bir şekilde tüketilen incirler, şifa dolu içerikleriyle sağlığa büyük faydalar sunuyor. İşte incirin 5 faydası.

İncir, insanoğlunun bildiği en eski bitkidir. Boyu 10 metreyi bulan bu ağacın kökleri toprağın derinliklerine iner.

Tatlı tadı, pembe eti ve gevrek yenilebilir tohumları olan taze incirler genellikle çabuk bozulur ve bu yüzden onları korumak için genellikle kurutulur. Sonuç, tüm yıl boyunca yiyebileceğiniz tatlı ve besleyici bir kuru meyvedir.

Hepsi renk ve doku bakımından farklılık gösteren birçok incir türü vardır. İncirin rengi çeşitliliğe bağlıdır ve koyu mordan sarıya kadar değişebilir. Rafine şeker piyasaya çıkmadan önce incir genellikle yiyecekleri tatlandırmak için kullanılırdı.

Bugün incir ağaçları Türkiye, İran, Hindistan, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Amerika'da bol miktarda yetiştirilmektedir. İncirler sabah erkenden eldivenle hasat edilir, çünkü güneş ışığının etkisi ile yaprakları bir sıvı salgılar ve ciltte ısırgan otuna benzer bir yanma hissine neden olur.

İNCİRİN FAYDALARI

İncir, çeşitli hastalıkların önlenmesi için kullanılması tavsiye edilen meyvelerden biridir, çünkü bu meyveler faydalı vitamin ve minerallerin bir deposudur. İncirler, bağışıklık düzenleyici özelliklere sahip olduğu için soğuk algınlığı, bronşit ve solunum yolu hastalıklarına faydalı olduğu bilinmektedir. İncirler ayrıca kalp ritimlerini düzeltmeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini engeller. Bağırsak rahatsızlıkları ve sindirim bozuklukları varlığında incir meyveleri çok faydalı olacaktır.

İşte incirin 5 faydası:

Sindirim Sağlığını Destekler

İncir, sindirim problemlerini tedavi etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. İçerdiği lif ile sindirim sağlığını düzenler ve bağırsak florasını iyileştirir.

Yapılan çalışmalarda, incirin yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca hareketini hızlandırmaya yardımcı olduğu ve ülseratif kolit gibi sindirim bozukluklarının semptomlarını iyileştirdiği gösterilmiştir.

İrritabl bağırsak sendromu olan 150 kişinin katıldığı bir deneyde, günde iki kez kuru incir tüketenlerin ağrı, şişkinlik, sindirim sorunları gibi belirtilerinde önemli bir azalma yaşadığı görülmüştür.

Kalp ve Damar Sağlığını İyileştirir

İncir, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Bunun kan damarlarının durumu üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Yapılan çalışmalar, incir özünün tansiyonu düşürdüğünü göstermiştir. Diğer deneyler, incir yaprağı ekstresi ile desteklendiğinde toplam kolesterol, HDL kolesterol (iyi kolesterol) ve trigliserit seviyelerinde iyileşmeleri göstermiştir. Ancak incirin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

Kan Şekeri Düzeylerinin Kontrolüne Yardımcı Olabilir

Tip 1 diyabetli 10 kişi üzerinde 1998'de yapılan bir araştırma, kahvaltıda incir yaprağı çayı içmenin insülin gereksinimlerini azalttığını bulmuştur.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, yüksek dozda incir özü içeren içeceklerin, içermeyen içeceklerden daha düşük bir glisemik indekse (GI) sahip olduğu bulundu, bu da kan şekeri seviyeleri üzerinde faydalı bir etkiye sahip oldukları anlamına geliyor. Ancak incir, özellikle kuru incir, şeker bakımından yüksektir ve kısa sürede kan şekeri seviyelerini yükseltebilir.

Cilt Sağlığını İyileştirmeye Yardımcı Olabilir

İncirin, özellikle alerjik dermatiti olan kişilerde cilt üzerinde faydalı etkileri olabileceği bilinmektedir. Dermatitli 45 çocukta yapılan bir çalışma, 2 hafta boyunca günde 2 kez uygulanan bir kuru incir özü kreminin semptomların tedavisinde standart bir hidrokortizon kreminden daha etkili olduğunu göstermiştir.

Ancak incirin cilt sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Varis İçin Yararlıdır

İncirin kadınlar için iyileştirici özellikleri vardır ve varisli damarları mükemmel bir şekilde önleyebilir. Günde 4-5 kuru incir yemek yeterlidir ve bacaklardaki ağrıları, krampları ve şişkinlikleri hafifletmeye yardımcı olur.

BAZI DURUMLARDA ZARARLI OLABİLİR

Bazı durumlarda incir meyvesi zararlı olabilir. Çok miktarda şeker içerirler, bu nedenle diyabet ve gastrointestinal sistemin akut hastalıkları için önerilmezler. Ayrıca taş oluşturma eğilimi olan kişiler için de önerilmez.

İncir tüketiminde aşırıya kaçarsanız hazımsızlık veya ishal olabilirsiniz. Huş polenine alerjiniz varsa, bu alerji incirde de oluşabilir. Latekse alerjisi olan kişiler de aynı reaksiyonu gösterebilir.

Ayrıca incirdeki K vitamini içeriği, kan seyreltici ilaçların etkinliğini azaltabilir.

TAZE VE KURU İNCİRİN BESİN İÇERİĞİ

Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen incirler, birçok farklı besin maddesi içerir.

100 gram çiğ, taze incirin besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 74 kcal

Karbonhidrat: 19 gr

Protein: 0.7 gr

Yağ: 0.3 gr

Lif: 3 gr

Potasyum: 232 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 7'si)

Manganez: 0.1 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 6'sı)

K vitamini: 4.7 mcg (Günlük ihtiyacın yüzde 6'sı)

B6 vitamini: 0.1 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 6'sı)

Magnezyum: 17 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)

Kalsiyum: 35 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)

Tiamin: 0.1 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)

A vitamini: 142 IU (Günlük ihtiyacın yüzde 3'ü)

C vitamini: 2 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 3'ü)

Kuru incirlerin besin değeri daha yüksektir. 100 gram kuru incirin besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 249 kcal

Karbonhidrat: 63.9 gr

Protein: 3.3 gr

Yağ: 0.9 gr

Lif: 9.8 gr

Manganez: 0.5 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 26'sı)

K vitamini: 15.6 mcg (Günlük ihtiyacın yüzde 19'u)

Potasyum: 680 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 19'u)

Magnezyum: 68 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 17'si)

Kalsiyum: 162 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 16'sı)

Bakır: 0.3 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 14'ü)

Demir: 2 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 11'i)

Fosfor: 67 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 7'si)



B6 vitamini: 0.1 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 6'sı)

Tiamin: 0.1 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)

Çinko: 0.5 mg (Günlük ihtiyacın yüzde 4'ü)





İNCİR NASIL SEÇİLİR?

İnciri marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Taze incir, hasat tarihinden itibaren 7-10 gün saklanabilir.

İyi bir incir parlak, zengin bir renge sahip olmalı, yumuşak olmalı ancak kırılgan olmamalıdır. İnciri buzdolabında, ambalajsız bir tabakta saklamak daha iyidir. Ancak birkaç gün içinde yenmeleri gerekir yoksa incirler bozulmaya başlar.

Kuru incirler çok daha uzun süre dayanır ve pratik ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak kulalnılabilir. Doğru koşullar altında kuru incir rafta 18 ila 24 ay dayanabilir.

İncirleri kendiniz de kurutabilirsiniz:

- Fırını 60 derecede ısıtın.

- İncirleri iyice yıkayıp kurulayın.

- İncirleri gövdeden uca doğru ikiye bölün.

- Kabuklu taraf alta gelecek şekilde bir tel ızgara üzerine yerleştirin.

- İncirleri 8-24 saat kurumaya bırakın. Meyvelerin kabukları kabalaşana ve posası tüm suyu kaybedene kadar zaman zaman çevirin.





UZMAN YORUMU

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, incirle ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

- Sindirimi normalleştirmek için incir kullanmalı mısınız?

İncir, bağırsaklarını boşaltmada güçlük çeken insanlar için lezzetli ek bir yardımcı olarak kullanılabilir. Bağırsak hareketlerini normalleştirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu konuda sadece incirlere güvenmemelisiniz; lif içeriği yüksek diğer gıdalara odaklanmanız, daha fazla sebze ve yeşillik yemeniz, daha fazla su içmeniz ve örneğin yürüyüş gibi orta derecede fiziksel aktivite yapmanız gerekir.

- Hangi hastalıklarda incir tüketilmemelidir?

İncirler FODMAP intoleransında sorunlara yol açabilir. Bu durumda tatlı meyveler aşırı tüketilmemelidir. Ancak incirlerin bu listede özel bir yeri vardır. FODMAP maddesi içeriği yüksek gıdalar grubuna aittir.

Ayrıca şeker hastalığı olan kişiler ve kan sulandırıcı kullananlar da kontrol altında tüketmelidir.

- Kuru incir, taze incirin faydalarını sağlıyor mu?

Kural şudur: Ürünleri en eksiksiz biçimde seçmek her zaman daha iyidir. Örneğin, meyve suları yerine bütün meyveleri tüketmek çok daha iyidir. Kurutulmuş meyvelerde durum tamamen aynıdır. İncir de dahil olmak üzere herhangi bir kuru meyve, içindeki tüm suyu alınmış bir meyvedir. Bu, içindeki şeker konsantrasyonunun arttığı anlamına gelir, bu durumda, kendi içinde çok iyi olmayan fruktoz miktarı yükselir.

Öte yandan, sağlıksız şekerler ve yağlar içeren bir abur cubur yerine tek bir kaliteli kuru incir yiyorsanız, bu doğrudur. Diğer kuru meyvelerle karşılaştırıldığında, glisemik indeksleri düşük olduğu için incir oldukça iyidir.

- İncir diyetlerin bir parçası olarak tüketilebilir mi yoksa yüksek kalorili bir ürün mü?

İncir, tatlılar için iyi bir alternatiftir. Her zaman olduğu gibi, denge anahtardır.