Şifalı baharat çayı: Chai Tea Latte malzemeleri ve tarifi

Kış aylarında kahve restoranlarının favorisi olan Chai Tea Latte lezzetini evde de yakalamak mümkün. İşte en basit tarifiyle içinizi ısıtacak Chai Tea Latte tarifimiz...

Son birkaç yıldır kahve zincirlerinde sıkça söz edilen Chai Tea Latte baharatımsı aromalarıyla kış aylarının iç ısıtan ve boğazları yumuşatan şifa dolu içeceği olarak biliniyor.

Efsaneye göre kralın şifalı içecek yapılmasını istemesi üzerine ortaya çıkan Chai Tea Latte; tarçın, zencefil, karanfil, kakule, muskat gibi baharatların çayla demlenmesi ve süt eklenmesiyle ortaya çıkıyor.

Farklı baharatların kullanıldığı bu lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Enfeksiyonla savaşmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu söylenen baharat ve otların lezzetli karışımıyla chai, birçok nesiller için geleneksel ve doğal bir enerji ve rahatlama kaynağı olmuştur.

Peki evde aynı dışarıdaki gibi Chai Tea Latte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Chai Tea Latte içinde neler var? İşte tarifi...

CHAİ TEA LATTE İÇİNDE NELER VAR?

Chai Tea Latte'nin içinde temel olarak:

Süt

Su

Siyah çay

Kakule

Karanfil

Anason

Tarçın

Karabiber

Zencefil bulunur.

CHAİ TEA LATTE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 su bardağı süt

1 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı iri yapraklı siyah çay

1 adet kakule

2 adet karanfil

1 adet yıldız anason

1/2 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

1/4 çay kaşığı karabiber

TARİF

Çay poşeti hariç malzemeleri orta boy bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sona içine poşet çayı atın ve 5 dakika demlenmesi için bekleyin. İçeceğinizi süzerek servis yapın.