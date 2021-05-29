Sigara bağımlılığı, koronavirüs salgınında arttı

Dünya genelinde sigara kullanım yaygınlığına ilişkin yapılan çalışmada, Türkiye listenin ilk 10 ülkesi arasında yer aldı.

Dünyada sigara içenlerin sayısı 1.1 milyar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sigara nedeniyle 2019'da yaklaşık 8 milyon insanı hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin sigara içme alışkanlığı edinmesiyle sigara içenlerin sayısında, özellikle koronavirüs salgını döneminde ciddi oranda artışlar kaydedildi.

SİGARA KULLANIMI ARTTI: TÜRKİYE İLK 10'DA

Sonuçları, tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre, sigara kullanımı yaygınlığı son otuz yılda küresel olarak azalmasına rağmen, bu oran 20 ülkede erkekler ve 12 ülkede kadınlar için arttı.

Sadece 10 ülkenin, dünyanın sigara içen nüfusunun üçte ikisini oluşturduğuna dikkat çekilirken, bu ülkeler Çin, Hindistan, Endonezya, ABD, Rusya, Bangladeş, Japonya, Türkiye, Vietnam ve Filipinler olarak sıralandı.

TÜTÜN SALGINI UYARISI

Guardian'ın haberine göre, çalışmanın baş yazarı Marissa Reitsma, "Gençler özellikle bağımlılığa karşı savunmasız. Dünya çapında sigara bırakma oranlarında yüksek sayıların yakalanması zor olduğu için, ülkeler sigaraya yeni başlayanların sayısını önemli ölçüde azaltamazsa, tütün salgını yıllarca devam edecek." uyarısında bulundu.

Araştırmaya göre, ülkelerin yarısı 15 ila 24 yaşındakiler arasında sigara kullanımını durdurma konusunda ilerleme kaydedemedi. Sigaraya başlama yaşının ortalama 19 olduğu belirtildi.

"20'Lİ YAŞLARA KADAR SİGARA İÇMEMELERİ SAĞLANIRSA..."

Reitsma, "Gençlerin 20'li yaşların ortalarına kadar sigara içmemelerini sağlamak, gelecek nesiller için sigara içme oranlarında radikal düşüşler sağlar." görüşünü paylaştı.

Araştırmanın yazarlarından Vin Gupta, sigarayla mücadelenin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Gupta, sözlerini "Reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları internet tabanlı medyayı da kapsamalı. Ancak her dört ülkeden yalnızca biri her türlü doğrudan ve dolaylı reklamı kapsamlı bir şekilde yasaklamış durumda." şeklinde tamamladı.