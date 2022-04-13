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    Sigara bıraktıran doğal yöntem: Karabaş otu

    Karabaş otunun sigara tiryakilerinin ihtiyacını azalttığını belirten Özfidancı, “Düzenli olarak kullandığı takdirde, sigaranın tadını aldığı zaman mide bulanmasıyla karşı karşıya gelinecektir” dedi.
    • 13.04.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 13:37
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    Sigara bıraktıran doğal yöntem: Karabaş otu

    Sivas’ta aktarlık yapan Orhun Özfidancı, Ramazan ayında oruç tutan sigara tiryakilerine karabaş otunu önerdi.

    Özfidancı, yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otunun, tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azalttığını belirtti.

    İHA’nın haberine göre Özfidancı, konuya ilişkin olarak şu bilgileri aktardı.

    “Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otu bitkisini demleyip iftardan sonra ve sahurdan önce olmak üzere iki defa içmek suretiyle kullanabilir. 21 gün kullanıp bir hafta ara verecek şekilde kullanmalıdır.

    Sigara bıraktıran doğal yöntem: Karabaş otu VİDEO


    “Birkaç bardak içtikten sonra kesin sigarayı bıraktım denilemez”

    Bu bitki tüketildiği zamanda sigara içme esnasında veya da sigara içilen ortamda bulunduğunda tiksinme, mide bulanması gibi etkilere sahip. Bunun yanı sıra akciğer temizliğinde kullanmak üründe bal, zencefil ve limon kullanılabilir. Bu bitkiyi düzenli olarak kullandığı takdirde zaten sigara kokusuna veya sigaranın tadını aldığı zaman mide bulanmasıyla karşı karşıya gelinecektir ama düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Yani birkaç bardak içtikten sonra kesin sigarayı bıraktım denilemez. Kişinin önce kendisi irade göstermesi gerekir, karabaş otu gibi bitkiler sadece bırakmasını kolaylaştırıyor.”

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