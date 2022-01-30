Sigara hakkında ilginç tespit: Eğer dedeniz de içiyorsa...

Sigara hakkında ilginç tespit: Eğer dedeniz de içiyorsa...

İngiltere'de yapılan '90'ların Çocukları araştırması, dedesi erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların kilolu olma eğiliminin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Sağlığa zararları ile dikkat çeken sigara hakkında şaşırtan bir tespit ortaya koyuldu.

Bristol Üniversitesi'nin yaptığı, "90'ların Çocukları araştırması" Sigara içen aile büyükleri ile ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırmada büyükbabaları veya büyük büyükbabaları erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların, daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

BABANIN İÇTİĞİ SİGARA ERKEK ÇOCUKLARINI ETKİLİYOR

Daha önce yapılan bir çalışmada, bir baba ergenliğe erişmeden önce düzenli olarak sigara içmeye başlarsa, kızlarının değil oğullarının beklenenden daha fazla vücut yağına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

DEDESİ SİGARA İÇEN KADINLARDA...

Şimdi araştırmacılar, büyükbabası veya büyük büyükbabası 13 yaşından önce sigara içmeye başlayan kadınlarda daha yüksek vücut yağı belirlediklerini, erkek torunlarda ise herhangi bir etki gözlenmediğini belirtiyor.

İKİ ÖNEMLİ SONUÇ

Golding araştırmanın sonuçlarına ilişkin, “Bu araştırma bize iki önemli sonuç sunuyor.

Birincisi, ergenlikten önce bir çocuğun belirli maddelere maruz kalması, onu takip eden nesiller üzerinde etkili olabilir. İ

kincisi, çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı olabilir” ifadelerini kullandı.