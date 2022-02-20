Sigara içmeseniz bile dikkat etmeniz gereken 9 akciğer kanseri belirtisi

Sık ve geçmeyen bir öksürük çoğu insanın fark edebileceği bir işaret olsa da, akciğer kanserinin belirtileri genellikle düşündüğünüzden daha görünmez olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken işaretler.

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85'inin sigaradan kaynaklandığı tahmin ediliyor ve erkekleri daha çok etkilediği biliniyor..

Ancak, akciğer kanseri toplumun sigara içmeyen kesimini tehdit ediyor çünkü araştırmalar, hastalığın sigara içmeyenlerin ve sağlıklı bir yaşam sürenlerin de yaklaşık yüzde 30'unda ortaya çıktığını gösteriyor.

Akciğer kanseri oranları sürekli artıyor ve bu artan çevre kirliliğine, sanayide kimyasal kullanımına, asbeste, pasif içiciliğe ve aynı zamanda çeşitli genetik faktörlere bağlanıyor.

Tüm bunlar, sigara içmiyor olsanız bile akciğerlerdeki kötü huylu değişiklikleri gösterebilecek belirtileri tanımayı öğrenmeniz için fazlasıyla yeterli nedendir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 9 AKCİĞER KANSERİ BELİRTİSİ

Belirtiler özellikle uzun süreliyse ve yaygın yöntemlerle hafifletemiyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. İşte dikkat etmeniz gereken 9 akciğer kanseri belirtisi.

Uzun Süreli Öksürük

Zamanla kötüleşen ve yoğunlaşan bir öksürük, büyük bir alarm işaretidir. Yoğun renkli mukus, hastalığın erken bir belirtisi olabilir ve bir aydan uzun süren kuru öksürük de bir uzmana başvurmak için yeterli bir nedendir.

Kronik Enfeksiyonlar

Bronşit ve zatürree gibi akciğer enfeksiyonlarına çoğu zaman virüsler veya bakteriler neden olurlar. Ancak, birden fazla kez hastalanırsanız ve her hastalık doğrudan akciğerlerinizi etkiliyor gibi görünüyorsa, bu bir akciğer kanseri belirtisi olabilir. Araştırmalar, bu enfeksiyonlara tümörün kendisinden veya zayıflamış bir bağışıklık sisteminden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Göğüs Ağrısı

Kronik göğüs ağrısı, özellikle derin nefes alma, öksürme veya gülme ile daha yoğun hale geliyorsa akciğer kanserinin en belirgin belirtilerinden biridir. Ağrının sırt ve omuzlara yayılıp yayılmadığına dikkat edin. Ağrı uzun sürerse mutlaka bir uzmana başvurun.

Ani ve Sebepsiz Kilo Kaybı

Herhangi bir kanser türünde olduğu gibi, büyüyen bir tümör vücudunuzda kilo kaybına neden olan proteinler üretebilir. Sonuç olarak, iştahta bir azalma fark edebilirsiniz.

Kemik Ağrısı

Akciğer kanseri vücudunuzdaki diğer organlara yayılmışsa, kemiklerinizde veya eklemlerinizde derin bir ağrı hissedebilirsiniz. Genellikle ağrı sırt ve kalçalara doğru hareket eder.

Genel Yorgunluk

Her zamanki yorgunluktan farklıdır, çünkü kendinizi o kadar yorgun hissedersiniz ki yatmak için sabırsızlanırsınız ve uzun bir uykudan sonra bile kendinizi dinlenmiş hissetmezsiniz. Benzer yorgunluk depresyon ve diğer bazı durumlarda meydana gelir, bu nedenle yorgunluğunuzun kaynağını doğru bir şekilde tespit ettiğinizden emin olmak için bir uzmana danışın.

Kas Zayıflığı

Akciğer kanseri, vücuttaki diğer organların yanı sıra kasları da etkiler. İlk etkilenen bölgelerden biri, sandalyeden kalkmayı zor bulabileceğiniz kalçalarınızdır. Omuzlarda, kollarda ve bacaklarda zayıflık da görülür. Akciğer kanseri hücreleri belirli hormonlar üretebilir veya bağışıklık sisteminizin sinir sisteminizin kaslarınızı doğrudan etkileyen bölümlerine saldırarak güçsüzlüğe neden olabilir.

Boynun ve Yüzün Şişmesi

Bir akciğer tümörü kafa ve kollardan kalbe kan taşıyan büyük bir damara baskı yapmaya başlarsa, boyun ve yüzde şişmeler meydana gelebilir. Kollar ve göğsün üst kısmı da etkilenebilir.

Kandaki Yüksek Kalsiyum Seviyeleri

Bazı akciğer kanseri türleri, vücuttaki mineral dengesini bozan ve bazı durumlarda kan dolaşımına fazla kalsiyum salan hormon benzeri maddeler üretir. Doktorunuz bir kan testi isteyinceye kadar bunun farkında olmasanız da sık idrara çıkma, aşırı susama, kabızlık, mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilere dikkat edin.