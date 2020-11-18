Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor

Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

HÜCRE SAYISINI ÜÇE KATLIYOR

Çalışmada sigaranın, koronavirüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

"VİRÜSÜN YERLEŞMESİNE İZİN VERİR"

Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz; sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Sigaranın koronavirüse etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

SALGINDAN SONRA SİGARAYI BIRAKANLAR ÇOĞALDI

Yeşilay'ın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması", koronavirüs salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.