Sigara ve alkol tüketimi menopoz yaşını etkiliyor

Menopoz belirtilerinin ortalama 47,5 yaşında başladığını ifade eden Uzm. Dr. Ruhnaz Yılmaz, genetik yapı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin menopoz yaşını etkilediğini söyledi.

Menopoz döneminde yaşanan sorunlar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ruhnaz Yılmaz, menopozun, kadın vücudunda yumurtlamanın ve bununla birlikte bazı hormonların üretiminin durması nedeniyle adet kanamalarının kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanan, 45-50'li yaşlardan sonra doğal bir gebelikten korunma yöntemine kavuşmak olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Menopozun en yaygın işaretlerinin adet kanamalarının sıklığının azalması, düzensizleşmesi ve sıcak basmaları olduğunu aktaran Yılmaz, bu belirtilerin genellikle menopozdan 4 yıl kadar önce başladığını, bunların dışında uyku bozuklukları, ruh halinde dalgalanmalar ve kilo artışı da olabildiğini ifade etti.

JİNEKOLOJİK MUAYENE ŞART

40 yaşından önce adetlerin kesilmesinin yumurtalık yetmezliği (primer ovarian yetmezlik) olarak tanımlandığını belirten Yılmaz, menopozun belirtileri olan adet gecikmelerinin ve sıcak basmalarının başka sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini bildirdi.

Bu dönemde jinekolojik muayenenin gerekli olduğunu aktaran Yılmaz, tioid bezi ile ilgili bazı sorunlar, süt hormonu seviyesinin artması ve gebeliğin adet gecikmelerine neden olabileceğini söyledi.

Sıcak basmalarının ise böbrek üstü bezlerinden ani hormon salınımı ya da tiroid bezinin fazla çalışıyor olmasından kaynaklanabileceğini ifade eden Yılmaz, "Menopoza geçiş, menopoz ve sonrasında her kadında farklı şiddette ve farklı belirtilerde oluşacağından tedavinin yöntemleri de farklı olacaktır. Pelvik muayene, meme taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve rutin kan tetkikleri menopoz dönemi görüşmelerinin parçalarıdır. Ruhsal durum değerlendirmesinin de ayrıca yapılması gerekir. Olası cinsel sorunlar, idrarla ilgili problemler, uyku düzensizlikleri de bu görüşmelerde sorgulanır." şeklinde konuştu.

YAŞAM TARZI MENOPOZ YAŞINI ETKİLİYOR

Menopoz sonrası dönemde kilo alma eğilimi olduğunu ve kemik erimesinin hızlandığını vurgulayan Yılmaz, bu dönemde egzersiz yapmanın ruh ve beden sağlığı için çok önemli olduğunu, kan dolaşımını hızlandırdığını, kilo artışını önlediğini ve kemik erimesine engel olduğunu söyledi.

Menopoz belirtilerinin ortalama 47,5 yaşında başladığını ve menopoz için ortalama yaşın 51 olarak bilindiğini aktaran Yılmaz, doğum kontrol haplarının menopoz yaşını etkilemediğini ancak genetik yapı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin menopoz yaşını etkilediğini bildirdi.

Bazı ipuçları olsa da menopozun hangi kadında ne zaman başlayacağını önceden kestirmenin mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, "Adet kanamasının 3. günü yapılan bazı testler fikir verebilir ancak güvenilir değildir." dedi.

TEDAVİ GEREKEBİLİYOR

Menopoz döneminde yaşanan sıkıntıların şiddetinin ve süresinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyen Yılmaz, bazı kadınların çok hafif belirtilerle bu dönemi atlatabildiğini, bazılarının ise tedavi gerektirecek kadar yoğun sorunlar yaşayabileceğini belirtti.

Bu dönemde tedavinin kişinin gereksinimlerine göre planlandığını dile getiren Yılmaz, yaşam kalitesinin çok bozulması durumunda 5-10 yıl kadar hormon desteği yapılabildiğini ve bazı antidepresan ilaçların da sıcak basmalarını azaltıcı etkileri nedeniyle kullanılabildiğini aktardı.

Hormon tedavileri dışında psikolojik yaklaşım, akupunktur gibi birçok alternatif tedavinin de denendiğini belirten Yılmaz, "İlginç şekilde plasebo uygulamalar bile sıcak basmalarında yüzde 50 azalmaya neden olabiliyor. Bu durum tedavi etkinliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasını önemli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Sıcak basmalarına karşı önerilerde bulunan Yılmaz, ortamı soğuk tutmanın, baharatlı yiyeceklerden ve kafeinden kaçınmanın, stresli, yorucu işlerden uzak durmanın yararlı olabileceğini bildirdi.