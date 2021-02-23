Sigaranın cilde verdiği 6 zarar

Sigaranın zararları denildiğinde ilk akla gelen çeşitli kanser türleri oluyor, ancak bu zararlı alışkanlığın vücudun en büyük organı olan cilt üzerinde de birçok etkisi bulunuyor.

Sigara içmek zararlıdır, bu artık iyi bilinen bir gerçek. Sigara içmek vücuttaki neredeyse her organa zarar verir. Kalbinizdeki veya akciğerlerinizdeki hasarın aksine, cilt üzerindeki etkiler genellikle dışarıdan görülebilir. Sigara içmek yalnızca belirli cilt bozukluklarının gelişmesiyle ilgili değildir, cildin erken yaşlanmasında da büyük bir rol oynar.

İşte sigaranın cilde verdiği en yaygın 6 zarar.

ERKEN YAŞLANMA

Sigara içmek cildi oksijen ve besin maddelerinden mahrum eder. Bazı sigara içenler soluk görünürken, bazıları ise düzensiz renk geliştirir. Sigara içmek ayrıca kişinin parmaklarını ve dişlerini lekeler ve özellikle güneşte çok fazla zaman geçiriyorlarsa, onları yaşlılık lekelerine veya daha koyu cilt lekelerine karşı daha duyarlı hale getirir.

Tütün dumanında, birçoğu cilde kuvvetini ve esnekliğini veren kolajen ve elastinin yok edilmesini tetikleyebilen 4 binden fazla kimyasal vardır. Sigara içmek cildin yapı taşlarına zarar vererek sadece yüzde değil aynı zamanda kol ve göğüslerde sarkmalara neden olur. Sigara içenlerde ayrıca ağız çevresinde daha erken ve derin kırışıklıklar gelişir.

Sigara ve kırışıklıklar arasındaki bağlantı uzun yıllardır bilinmektedir. Sigara içmek, kırışıklıkların gelişmesi için büyük bir risk faktörüdür. Kadınlar buna erkeklere göre daha duyarlıdır. Genellikle bu, gözlerin etrafında ince çizgiler (kaz ayakları) şeklinde kendini gösterir.

Erken kırışıklığın yanı sıra, sigara içenlerde cildin incelmesi, yüz kızarıklığı ve yüzün altta yatan kemik konturlarının belirginliği gibi durumlar da tespit edilmiştir.

CİLT KANSERİ

Güneşte çok fazla zaman geçirmek cilt kanseri gelişimi için büyük bir risktir, ancak sigara içmek riskinizi büyük ölçüde artırır. Sigara içenler, cildin en dış katmanındaki anormal skuamöz hücrelerin kontrolsüz büyümesinin neden olduğu ikinci en yaygın cilt kanseri türü olan skuamöz hücreli karsinom (SSC) geliştirme riski altındadır.

Günde yalnızca birkaç sigara içen kişiler bile bu risk altında kalır. Sigara dumanında bulunan zararlı kimyasalların, bağışıklık sistemini baskılayarak kanser hücrelerinin tanınmadan kaçmasına izin verdiği düşünülmektedir. Cilt kanserleri erken teşhiste kolayca tedavi edilirken, vücudun diğer bölgelerine yayılma potansiyeline sahiptir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici olabilir. Sigara içenlerin vulva, anüs ve penis kanseri de dahil olmak üzere siğil ile ilişkili kanserler geliştirme riski daha yüksektir.

YAVAŞ YARA İYİLEŞMESİ

Çok sayıda çalışma, sigaranın yara iyileşme sürecini kesintiye uğratarak daha yüksek yara enfeksiyonu oranlarına, yara iyileşme gücünün azalmasına, nekroza (doku ölümü) ve kan pıhtı oluşumuna neden olabileceğini göstermiştir.

Nikotinin vazokonstriksiyona neden olduğu ve kan akışını azaltarak, yara dokularına ulaşan oksijen ve diğer besinlerin miktarını azalttığı düşünülmektedir. Kandaki trombositleri daha yapışkan hale getirerek küçük damarları tıkayabilen küçük kan pıhtılarına neden olabilir.

Tütün ayrıca kolajen oluşumunu da engeller. Azalan kollajen üretimi, yara iyileşmesi sırasında meydana gelen normal süreçlerde değişikliklere neden olur. Ayrıca sigara, bir yara içinde yeni kan damarlarının oluşumunu geciktirir.

SEDEF HASTALIĞI

Sigara içmek, ciltte kırmızı, pullu lekelere neden olan nispeten yaygın bir cilt bozukluğu olan sedef hastalığı gibi diğer cilt hastalıklarını da kötüleştirebilir.

Sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla bu durumu geliştirme riski daha yüksektir. Ayrıca, tedaviye başarılı bir şekilde yanıt verme olasılığı daha düşük olan şiddetli ve daha kapsamlı hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksektir. Nikotinin, bağışıklık sistemini doğrudan etkilediği ve bu durumu geliştirmeye yönelik altta yatan bir eğilimi olan kişilerde potansiyel olarak sedef hastalığını tetiklediği düşünülmektedir. Nikotin, keratinositler olarak bilinen deri hücrelerine bağlanarak hücre bölünmesini ve dönüşümünü teşvik eder.

DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS

Sigara, diskoid lupus eritematozusu da kötüleştirebilir. Bu, güneşe maruz kalan bölgelerde pullu, kırmızı lekelerin sıklıkla görüldüğü otoimmün bir cilt rahatsızlığıdır.

Oluşan yaralar genellikle temizlenebilir ancak geride yara izi bırakabilir. Bu, sigara içmeyenlere kıyasla sigara içenlerde en az on kat daha sık görülür. Bu durumun ilaçlarla tedavisinin de sigara içenlerde daha az etkili olduğu gösterilmiştir.

HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA

Sigara içenler arasında yaygın olan hidradenitis suppurativa, cilt altında, özellikle kasıklarda ve koltuk altlarında, ağrılı şişlikler ve apselerle sonuçlanan kronik bir durumdur ve sıklıkla akıntı yapabilir ve iz bırakabilir.

Hidradenitis, sigara içenlerde daha sık görülür. Bunun nedenleri tam olarak açık olmasa da nikotinin bağışıklık sistemi ve cilt hücreleri üzerinde etki göstererek saç köklerinin tıkanmasına ve yırtılmasına neden olduğu yönünde bir varsayım vardır.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA

Sigara içmek cildiniz için kötüdür ve sigarayı bırakmak cildin iyileşmesini sağlayabilir. Kan akışı düzelir, bu da cildin ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besinleri aldığı anlamına gelir ve daha sağlıklı görünen bir cildin elde edilmesini sağlar. Parmaklarda ve tırnaklarda bulunan lekeler de kaybolabilir ve dişler daha beyaz görünebilir.

Tabii ki sigarayı bırakmak genel sağlığı da iyileştirir. Bir yıl içinde kalp hastalığına yakalanma riski sigara içenlerin yarısına kadar iner. Ve on yıl içinde, akciğer kanserine yakalanma olasılığı neredeyse, hiç sigara içmemiş biri ile aynı dereceye iner.