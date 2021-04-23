Sigaranın koronavirüse yakalanma riskini düşürdüğünü söyleyen makale geri çekildi

Akciğerlere saldıran bulaşıcı virüsle sigara kullanımı arasındaki ilişkiye dair makalede geri adım atıldı. Yazarların tütün endüstrisiyle bağlantısı bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sigara içenlerin koronavirüse yakalanmaları halinde hastalığı daha ağır geçirme riski taşıdığı uyarısı yaptığı bir dönemde, bilim dünyasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla koronavirüs teşhisi konma olasılığının yüzde 23 daha düşük olduğunu savunan ve geçen yıl temmuz ayında yayınlanan bilimsel bir makale, tıp dergisi tarafından geri çekildi.

MAKALE YAZARLARININ TÜTÜN ENDÜSTRİSİYLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

European Respiratory Journal dergisindeki makalenin bazı yazarlarının tütün endüstrisiyle mali bağlantıları olduğu keşfedildi.

Makalede, "ağır koronavirüs şikayetiyle hastaneye kaldırılanlarla sigara kullanımı arasında bir bağ olmadığı", sigara içenlerin virüsü kapma riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğu iddia edilmişti.

YAZARLARLA İLGİLİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Derginin son sayısında "Yazarlardan ikisinin, makalenin gönderilmesi sırasında olası çıkar çatışmalarını açıklayamadığı" bildirildi.

Açıklamada, "Makaleyi yazanlardan Jose M. Mier'in o dönem ve şimdi tütün endüstrisinde danışman olarak çalıştığı ve Konstantinos Poulas'ın o dönem Yunanistan merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan ve Dumansız Bir Dünya Vakfı'ndan fon alan NOSMOKE'de araştırmacı olduğu tespit edildi." denildi.

Yunanistan merkezli NOSMOKE, elektronik sigara ürünleri geliştiriyor ve tütün endüstrisinden profesyonel e-sigara araştırmalarını destekliyor.

Derginin editörleri, söz konusu makalede herhangi bir bilimsel hata olmadığını söyledi. Ancak, iki yazarın bağlantılarını açık bir şekilde aktarmamasının çıkar çatışmasına yol açtığı kaydedildi.

"ÇALIŞMANIN HEDEFLERİYLE İLGİSİ YOK"

Araştırmanın kıdemli yazarı Konstantinos Farsalinos, çıkar çatışmalarının "çalışmanın ana amaç ve hedefleriyle ilgisiz" olduğunu öne sürdü.

Farsalinos, "Ek olarak, tüm bulguların bağımsız olarak doğrulanabilmesi için tüm veri setini ve istatistiksel komut dosyasını herkese açık olarak yayınlamayı önerdim. Editörler reddetti. Teklifimin geri çekme mektubunda belirtilmesini istedim, ancak bu da editörler tarafından reddedildi. Buna katılmıyorum, haksız ve asılsız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.