Sigarayı bırakmak isteyenler müjde! Resmi Gazete'de yayınlandı: Ücretsiz olacak Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre; Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma ürünleri ve tedavisi ücretsiz olarak sağlanacak.

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Sigaranın sağlığa olan zararları saymakla bitmiyor.

Birçok insanın ölümüne neden olan sigarayla mücadele için ise Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli yöntemler uygulanıyor.

Akciğer rahatsızlıkları, kap ve kanser gibi hastalıkların öncüsü olan sigarayı bırakmak isteyenler, ücretsiz tedavi olabilecek.

Sigaraya dair ücretsiz tedavi kararı ise Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlandı.

Artık ücretsiz hizmet verilecek

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sağlık kuruluşlarında sigara bırakma tedavisi alan hastaların kullanacakları nikotin replasman preparatları ve ilaçlar, 500 bin adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz olacak.

Kapsam genişletildi

Bu kararlar doğrultusunda, sigara bırakma tedavisi gören hastaların ilaç masrafları, 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutularak kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekler kapsamına alındı.

Sigaranın zararları

Sigara içmenin birçok zararı vardır ve bu zararlar sağlık açısından oldukça ciddidir. İşte sigaranın bazı zararları:

Akciğer Hastalıkları:

Sigara içmek, akciğer hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biridir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem, bronşit ve akciğer kanseri gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Kardiyovasküler Hastalıklar:

Sigara içmek, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırır. Sigara içenlerde kalp krizi, felç, kalp ritim bozuklukları ve damar tıkanıklıkları gibi kardiyovasküler sorunlar daha sık görülür.

Solunum Sistemi Sorunları:

Sigara içmek, solunum sistemi fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Sigara içenlerde solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski artar, astım semptomları şiddetlenebilir ve genel solunum kapasitesi azalabilir.

Kanser Riski:

Sigara içmek, birçok kanser türünün riskini artırır. Bunlar arasında akciğer kanseri, gırtlak kanseri, ağız kanseri, yemek borusu kanseri, mesane kanseri, pankreas kanseri ve böbrek kanseri bulunur.

Diğer Sağlık Sorunları:

Sigara içmek, pek çok farklı sağlık sorununa yol açabilir veya mevcut olanları kötüleştirebilir. Bunlar arasında diş ve diş eti hastalıkları, sindirim sistemi sorunları, kemik erimesi, katarakt gibi göz hastalıkları ve cilt sorunları yer alabilir.

Bağımlılık ve Psikolojik Etkiler:

Nikotin içeren sigaraların bağımlılık yapıcı etkisi vardır. Sigara içmek, nikotin bağımlılığına yol açabilir ve bırakmak zorlaşabilir. Ayrıca sigara içmek, stres ve anksiyete gibi psikolojik sorunları da kötüleştirebilir.

Çevresel Zararlar:

Sigara dumanı, pasif içiciler için de zararlıdır. Pasif içicilik, çocuklar ve diğer sigara içmeyenler de dahil olmak üzere çevredeki insanların sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Sigara bırakmak için izlenebilecek yollar

Sigarayı bırakmak, sağlığınız için alabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. İşte sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilecek bazı adımlar:

Karar Verme:

Sigarayı bırakmaya karar vermek ilk ve en önemli adımdır. Bunu yapmaya hazır olduğunuzdan emin olun.

Bir Plan Yapma:

Sigarayı bırakma planı yapın. Hangi tarihte bırakacağınıza karar verin ve bırakma sürecindeki zorluklarla nasıl başa çıkacağınızı düşünün.

Destek Alma:

Aile üyeleri, arkadaşlar veya destek grupları gibi bir destek ağı oluşturun. Sigarayı bırakma sürecinde size destek olacak insanları bulmak önemlidir.

Nedenleri Belirleme:

Sigara içme alışkanlığınızın nedenlerini belirleyin. Stres, sıkıntı, alışkanlık veya sosyal durumlar gibi faktörler sigara içmenize neden olabilir. Bu nedenlerle başa çıkmak için alternatif stratejiler geliştirin.

Tedavi Seçeneklerini Araştırma:

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilecek farklı tedavi seçeneklerini araştırın. Nikotin replasman terapisi (nikotin sakızı, bantlar, spreyler), reçeteli ilaçlar ve diğer tedavi yöntemleri gibi seçenekler mevcuttur.

Sağlıklı Alışkanlıklar Edinme:

Sigarayı bıraktıktan sonra sağlıklı alışkanlıklar edinmeye çalışın. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresten uzaklaşmak gibi aktiviteler sigarayı bırakma sürecini destekleyebilir.

Tutkularla Başa Çıkma:

Sigarayı bıraktıktan sonra tutkularla başa çıkma stratejileri geliştirin. Sigara isteği geldiğinde derin nefes almak, su içmek, egzersiz yapmak veya başka bir aktiviteyle meşgul olmak gibi teknikler işe yarayabilir.

Geri Dönüşleri Kabul Etme:

Sigarayı bırakma sürecinde geri dönüşler yaşamanız olasıdır. Önemli olan pes etmemek ve kararlılığınızı korumaktır. Her geri dönüş, öğrenme ve büyüme fırsatı sunar.

Profesyonel Yardım Alma:

Sigarayı bırakma sürecinde profesyonel yardım almayı düşünün. Doktorunuz size uygun tedavi seçenekleri ve destek sağlayabilir.

Sigarayı bırakma süreci herkes için farklılık gösterebilir. Sabırlı olun, kendinize zaman tanıyın ve bırakma sürecinde kendinize nazik davranın.