Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almayı önlemenin yolları

Sigarayı bıraktıktan sonra kilo alımını minimumda tutmak için atabileceğiniz bazı adımlar var. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, sigarayı bıraktıktan sonra kilo almayı önlemenin yollarını anlattı.

İstatistikler bize, sigarayı bırakan çoğu insanın başlangıçta biraz kilo aldığını söylüyor. Ortalama olarak, bu kilo alımı 5 ila 10 kilogram arasındadır. Çoğu insan için bu geçicidir ve sigarayı bıraktıktan sonraki ilk yıl içinde alınan kilolar verilir.

Ancak bazılarımız için alınan kilolar sabit kalır veya büyür. Bunun nedenleri, sigarayı bırakma veya yavaşlayan bir metabolizma gibi şeyler olabilir, ancak çoğu zaman, gerçek neden sadece bir gün içinde sigara içenlerden daha fazla kalori almaktır.

Henüz sigarayı bırakmadıysanız, mutfağınızı sağlıklı atıştırmalıklarla doldurmak için biraz zaman ayırın ve sigarayı bıraktıktan sonra yiyeceklerle yolunuza devam etmek için ne yapacağınızı planlayın.

GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Sigarayı bırakma ve kilo kontrolü ile başınızı suyun üzerinde tutmanın belki de en kolay yolu, kendinizi çok fazla beklentiye sokmamak olacaktır. ﻿ Sigarayı bırakmak, çoğumuz için zor iş; ancak sigarayı bıraktığınız anda yeni bir diyete başlamak, bu zorluğun üstesinden gelmeniz için en büyük yardımcınız olacaktır.

SİGARAYI BIRAKMADAN ÖNCE NE YAPMALISINIZ?

Pek çok insan sigarayı bırakarak enerji kazanır ve aynı zamanda hayatta karşılaştıkları diğer zorlukların üstesinden gelmeye karar verir. Ancak her zaman başarılı olamıyor, tekrar sigara içiyoruz ve genellikle kötü beslenme alışkanlıklarına geri dönüyoruz.

Nikotin yoksunluğunu yönetirken, bundan sonraki aylarda sadece mevcut kilonuzu korumaya odaklanın. Sigarasızlık durumunuz konusunda rahat olduğunuzda, dikkatinizi kilonuza verin.

ATIŞTIRMALIKLAR NEDEN SİGARA İÇMENİN YERİNE GELİYOR?

Sigarayı bırakanlar için atıştırmalıklar genellikle yeni bir önem kazanır ve eğer dikkatli olmazsak çabucak sağlıksız bir takıntı haline gelebilir.

Peki, neden atıştırmalıklar sigara içmenin yerini alır? Bu kısmen, sigara içme eyleminin yerini alacak bir şeye ihtiyaç duymakla ilgilidir.

Yeme eyleminin, sigara içme eyleminin yerine geçmesi kolay bir şeydir. Sigara katranı dilimizdeki hassas tat tomurcuklarını tıkadığı için sigara bırakıldığında, yiyeceklerin tadı daha iyi olur. Sigarayı bırakanların bazı yiyeceklerin tadının tamamen farklı olduğunu söylemeleri alışılmadık bir durum değildir.

Ve sonra yemeğin çoğumuz için rahatlık sinyali verdiği gerçeği var. Bu rahatlık duygusu, beyindeki dopamin salınımından kaynaklanır ve bu, sigara içme "keyfi" için aynı mekanizmayı canlandırır. Araştırmalar, dopaminin nikotin, yiyecek, alkol veya diğer bağımlılık yapıcı maddeler için bağımlılıkta kilit bir faktör olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, sigarayı bıraktıktan sonra yemeğe uzanmamız şaşırtıcı değil.

“SİGARA KEYFİ” HAKKINDAKİ GERÇEKLER

Sigarayı bırakmış gibi yemeyi bırakamasak da kilo almaktan kaçınmamıza ve hatta fiziksel olarak nasıl hissettiğimizi geliştirmemize yardımcı olacak seçimler yapabiliriz.

Besin maddelerinden zengin bir diyet, fiziksel ve duygusal olarak en iyi durumda olmamıza yardımcı olur ve bu da sigarayı bırakmanın ilk aylarında gerekli olan günlük çabayı sürdürmeyi kolaylaştırır. Gıdanın sigaranın yerine bir sağlık aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda yaratıcı düşünmeye başlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

SİGARAYI BIRAKMAYA BAĞLI KİLO ALIMINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN İPUÇLARI

Porsiyonlara dikkat edin: Porsiyon boyutlarını küçültün, büyük tabak yerine daha küçük boyutlarda bir tabak kullanın ve bir tabağı bitirdikten sonra durun.

Etiketleri okuyun: Yağ oranı düşük, protein ve lif oranı yüksek yiyecekleri tüketmeyi hedefleyin. Porsiyon boyutlarından bahsetmişken, porsiyon boyutları için paketlenmiş gıda etiketlerini de kontrol ettiğinizden emin olun.

Sağlıksız atıştırmalıkları evin dışında tutun: Eğer evde yoksa, onu yiyemezsiniz. Buzdolabını ve dolapları sağlıklı yiyecek seçenekleriyle doldurun, böylece atıştırma dürtüsü geldiğinde doğru yiyeceklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bol su için: Atıştırma isteğiniz varsa, önce bir bardak su için. Daha tok hissetmenize yardımcı olacak, daha az yemek yiyeceksiniz ve ayrıca sigara içme arzunuzu yeneceksiniz.

80/20 düşünün: Belirli bir günde yediğiniz öğünlerin ve atıştırmalıkların yüzde 80'i sağlıklıysa ve doğru porsiyonlarda ise, diyetinizi bozmadan diğer yüzde 20 ile kendinize birkaç ikramlık izin verebilirsiniz.

Daha sık yiyin: Gün boyunca 5 veya 6 küçük öğün yemeyi deneyin. Atıştırma dürtüsü, sigarayı bırakmanın başlarında yoğundur, bu nedenle atıştırmalık büyüklüğündeki öğünler ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilir. Ve iyi haber şu ki, birkaç saatte bir küçük öğünler metabolizmanızı hızlandırabilir. Sadece yediklerinizin sağlıklı seçimler olduğuna dikkat edin.

Yürüyüşe çıkın: Egzersiz, kilo almayı önlemenize yardımcı olur. İyi yemek yediğiniz sürece, günde yarım saatlik bir yürüyüş bile kilonuzu sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Ve egzersiz ruh halini de iyileştirir, güzel bir yan fayda.

Dikkatinizi dağıtın: Can sıkıntısı, sigara içmek ve yemek yemek için büyük bir tetikleyicidir. Yaptığınız işte ani bir değişiklik yapın ve dikkatinizi bilinçsiz atıştırmalardan uzaklaştırın.

SİGARAYI ROMANTİZM HALİNE GETİRMEYİN

Sigarayı bırakmak, çoğumuz için tuhaf, rahatsız edici bir durumdur. Denkleme kilo alımını da ekleyince, sigarayı bırakmak hiç de çekici gelmeyebilir. Ancak, bu duyguları kolaylıkla yenebilirsiniz.

Kilonuzu kontrol etmenin bir yolu olarak sigaraya geri dönme eğiliminde olmayın. Eğer bunu denerseniz, hayattan gerçek manada zor bir ders almış olursunuz. Çünkü sigaraya yeniden başladığınızda aldığınız kilolar sihirli bir şekilde kaybolmayacak. Kendinizi tutun ve önce nikotin bağımlılığınızı yenin ve ikinci olarak kilo vermeye odaklanın. Sigaradan kurtulmuş bedeniniz ile daha rahat hissedecek, başarılı bir şekilde kilo vermek için zamanınızı ve enerjinizi kullanmak için daha donanımlı olacaksınız. Ve başarıdan bahsetmişken, bir kişinin kendine güveni ve zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma yeteneği için sigarayı bırakmayı başarmaktan kesinlikle daha iyi bir şey yoktur.

SİGARA ÖLDÜRÜR, SADE VE BASİT

Bu bağımlılığı hayatınızdan çıkarmak için şimdi yapmanız gerekeni yapın. Bu, birkaç kilo alacağınız anlamına geliyorsa, bırakın öyle olsun. Kilo her zaman daha sonra verilebilir, ancak değerli ve yeri doldurulamaz sağlığınız maalesef her zaman yerine gelmez.

Ortalama kilo alımı rakamlarının sadece ortalamalar olduğunu unutmayın. Bazı insanlar ortalamadan fazlasını alır, bazıları daha az ve hatta bazıları sigarayı bıraktıktan sonra kilo verir.

Sigarayı bırakmaya karar vererek zaten bir meydan okumaya başlıyorsunuz. Muhtemelen şimdiye kadarki en iyi kararlarınızdan biri olacak, ama biraz azim gerektirecek. Bu yüzden aynı zamanda diyetinize takılıp vücudunuzu bunaltmayın. Bunu yapmak sizi stresli veya mutsuz bırakabilir, bu da daha fazla yemenize ve hatta tekrar sigara içmenize neden olabilir.

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin