Sigarayı bıraktıktan sonra nikotini vücuttan temizleyen 6 yiyecek

Nikotinin vücut üzerinde etkisi oldukça büyüktür ve birçok farklı hastalığa neden olur. İşte sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki nikotin izlerini silmek için tüketilmesi gereken besinler.

Nikotin, bazı bitkilerde bulunan ve onları böceklerden koruma etkisine sahip bir alkaloiddir. Solunum yoluyla tüketildiğinde, doğrudan kana geçmek için akciğerlere girer. Tansiyonu ve kalp atış hızını artırır, iştahı azaltır ve biri serotonin diğeri dopamin olan bir doz adrenalin salgılar. Bu tam olarak tekrar sigara içmek istemenizi sağlayan şeydir.

Nikotin kanda zevk ve başarı hormonları salgılamak için doğrudan beyne gider. Kanda nikotin olmadığında, sigara içen kişi bir eksiklik ve tekrar sigara içme dürtüsü hisseder.

Sigara içen birinin gerçekten sigara bağımlısı olması birkaç hafta alır. Nikotin için can atan bir sigara içicisi nikotinsiz kaldığında baş ağrısına, sinirliliğe ve depresyona yatkın olur.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Nikotinin çeşitli hastalıkların nedeni olduğuna inanılmaktadır. Nikotin, diyabete ve kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Bu nedenle sağlığa ne kadar zararlı ve toksik olduğunu belirtmeye gerek yoktur.

Nikotin, sigarayı bıraktıktan sonra bile insan vücudunda uzun süre kalır. Bu nedenle, sağlıklı olmak için vücudun toksinlerinden arındırılması gerekir.

Yaşam kaynağımız olan su, toksinleri vücuttan atmak için çok önemlidir. Su, idrar ve ter yoluyla toksinleri atmanın bir aracı olmasının yanı sıra, nikotinin neden olduğu vücut kuruluğuyla da savaşır.

NİKOTİNİ VÜCUTTAN TEMİZLEYEN 6 BESİN

İşte sigara nedeniyle yıllarca vücudunuzda biriken nikotini hızla atacak yiyecekler:

Ispanak

Ispanağın, sigarayı bırakan biri için sağlık açısından büyük yararları vardır. Lif, folik asit, vitaminler açısından zengindir, aynı zamanda kanınızı arındırıcı görevi görür. Folik asit vücudun normal işleyişi ve gelişimi için çok önemlidir ve vücudun nikotin atmasına da yardımcı olur.

Brokoli, Karnabahar ve Lahana

Turpgiller familyasından sebzeler son derece sağlıklıdır. Sindirim sistemindeki çeşitli iltihapları azaltmada faydalı olduğu gösterilen polifenolleri içermesinin yanı sıra, vücudu birçok toksinden temizleyen antioksidanlar da içerir. Tüm faydalarını korumak için mümkün olduğunca az pişirmeye çalışın. Özellikle brokoli yüksek C vitamini ve B5 konsantrasyonu sayesinde hırpalanmış ciğerlerinizi canlandırmak için tüketilmesi gereken bir sebzedir.

Yeşil Çay

Sigara nedeniyle vücut gerekli sıvıyı kaybeder ve vücut çok daha hızlı susuz kalır. Bol miktarda antioksidanlarla dolu yeşil çay, nikotini vücuttan atarken aynı zamanda susuz kalmanızı da engeller.

Havuç

Nikotin, cildi tahrip ederek cansız ve kuru hale getirir. Sigara içmenin bu çirkin yan etkilerinden kurtulmak istiyorsanız mümkün olduğunca çok havuç yiyin. Vücudun ana temizleyicileri olan A, B, C ve K vitaminlerini çok miktarda içerir.

Kivi, Limon ve Portakal

Sigara içmek A, C ve E vitaminlerini vücuttan uzaklaştırır, bu da bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun çeşitli enfeksiyon ve bakterilerle savaşmasını engeller. Kaybedilen vitaminleri telafi etmek için özellikle kivi, limon ve portakal harika seçeneklerdir. Narenciye meyveleri vücudu nemlendirir, gerekli vitaminleri sağlar, aynı zamanda vücuttan nikotini temizler. Kivi ise C vitamini, potasyum ve B grubu vitaminlerini içerir. Antioksidanlar açısından zengindir. Kivi, vücuttaki toksinleri çok iyi temizler.

Nar

Nar, antioksidanlar açısından son derece zengindir. Dolaşım sistemini iyileştirir ve kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.