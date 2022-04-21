Siğiller için 10 doğal çözüm

HPV virüsünün cilde bulaşmasıyla oluşan siğiller çoğu zaman kendi kendilerine geçseler de bazı durumlarda bu süreç oldukça uzayabiliyor. İşte siğilleri doğal olarak yok etmek için 10 doğal çözüm.

Siğiller, cildin büyümesine neden olan cilt yüzeyinde küçük şişlikler olarak görünür. Bunlar, insan papilloma virüsünün (HPV) cilde bulaşmasından kaynaklanır.

HPV virüsü cilte bulaştıktan birkaç ay sonra siğiller ortaya çıkarlar. Siğillerin gelişimi iyi huyludur. Siğil oluşumunda rol oynayan HPV (genel olarak tip 1, 2 ve 3), mukoza zarlarını etkileyen yüksek riskli papilloma virüslerinin (HPV 16 ve 18) aksine cilt ve rahim ağzı kanserine neden olmazlar.

Çoğu siğil birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolur, ancak bazılarının kaybolması yıllar alabilir. Ayrıca siğillerin tekrarlamalarının sık olduğu da unutulmamalıdır.

Siğiller nasıl oluşur?

Siğiller, farklı türleri bulunan bir HPV virüsünün cilde bulaşmasından sonra ortaya çıkar. Çoğu zaman virüsler cildin altına, koruyucu cilt bariyerini kıran bir lezyon seviyesinde cilde nüfuz eder.

Siğillere neden olan virüsler bulaşıcıdır ve yayılır. Siğil hücrelerinde bulunan virüsler, kişi kaşındığında deriye yayılır. Virüslerin ciltte bu şekilde yayılması, kendi kendine bulaşarak yeni siğiller oluşturabilir. Virüs ayrıca cilt teması yoluyla başka bir kişiye de bulaşabilir. Siğillerde bulunan virüsler temas yüzeylerinde (zemin, aletler vb.) birikir ve daha sonra bu yüzeylerle temas eden başka bir kişinin küçük cilt kesileri ve yaralar gibi açık bölgelerinden bulaşır.

Siğillere karşı 10 doğal çözüm

Birçok doğal çare siğilleri tedavi etmek için çok uzun süredir kullanılmaktadır. Etkinliklerini doğrulayan bilimsel kanıtlar az olsa da çoğu siğil, ortaya çıktıktan sonraki iki yıl içinde kendi kendine kaybolduğu için siğilin tedavisinin doğal çözüme bağlı olup olmadığını bilmek zordur.

Ancak yan etkileri olmadığı için bunları deneyebilirsiniz.

Yara bandı kullanın

Siğilin örtülmesi, yumuşamasını sağlar. Siğil üzerine birkaç hafta süreyle yapışkan bant koymak, yaygın olarak kullanılan ve yan etkisi olmayan bir çözümdür. Bu çözüm vakaların neredeyse hepsinde işe yarar. Siğilin örtülmesi, cildin korunmasına ve ayrıca vücuttan bir bağışıklık tepkisine yol açarak kısa sürede tedaviyi sağlar.

Kırlangıç otu

Kırlangıç otu kırsal kesimlerde sıklıkla bulunan sarı çiçekli bir bitkidir. Bitkinin küçük bir dalının kırılmasıyla elde edilen kırlangıç otu suyunu günde 2-3 defa siğil kaybolana kadar uygulayın. Kırlangıç otu suyu tahriş edicidir, bu nedenle siğil çevresine uygulamaktan kaçının.

Sarımsak

Sarımsak antiviral etkiye sahiptir. Her akşam siğilin üzerine çok ince bir dilim sarımsak koyun ve bir bandajla tutturun. Sabah çıkarın. Siğil kaybolana kadar bunu yapın. Bu çözüm özellikle el siğillerinde etkilidir.

İncir sütü

İncir veya incir sapını alın. Ondan akan özsu çok tahriş edici beyaz bir maddedir. Asit giderici gibi hareket eden bu incir sütü siğillerin tedavisini sağlayabilir. İncir sütünü siğiller geçene kadar her gün siğilin üzerine uygulayın.

Muz kabuğu

Muz kabuğu salisilik asit içerir ve bu siğil önleyici özelliklere sahiptir. Her akşam siğil büyüklüğünde bir parça muz kabuğunu kesip siğilin üzerine yerleştirin. Bir bandajla tutturun ve gece boyunca orada kalmasını sağlayın. Sabahları çıkarın ve siğil kaybolana kadar her akşam uygulayın.

Elma sirkesi

Sirkedeki asitlerin aşındırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Elma sirkesi siğillerden kurtulmak için iyi bilinen bir doğal çözümdür Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siğil kaybolana kadar her akşam bir bandajla siğil üzerine uygulayın. Dikkatli olun, bu yöntem hafif ağrılara neden olabilir.

Limon

Limon virüs önleyici özelliklere sahiptir. 8 gün boyunca beyaz sirke içinde limon kabuğunu ıslatın. Her akşam siğil üzerine limon parçalarından birini, beyaz tarafı cilt üzerine gelecek şekilde uygulayın ve bandajla tutturun. Sabah çıkarın ve her akşam bir bandajla kapatılmış bir parça limon kabuğu koyun.

Soğan ve tuz

Soğan ve tuz siğil için tedavi edicidir. Bir soğanın içini oyup tuzla doldurun. Sabah ve akşam soğandan akan sıvıyla siğillerinizi ovun. Siğilleri taze soğanla da ovabilirsiniz. Kuersetin (quercetin) açısından zengin olan soğan, virüs önleyici özelliklere sahiptir. Ayrıca siğilleri tahriş edebilecek kükürt bileşikleri içerir.

Hint yağı

Hint yağında bulunan risinoleik asidin siğilleri tedavi edebileceği bilinmektedir. Hint yağı birkaç hafta boyunca günlük olarak uygulanmalıdır. Genellikle hint yağı, siğillerden kurtulmak için karbonat ile birleştirilir. Hint yağında bulunan risinoleik asit siğilleri kısa sürede yok edecektir. Karbonat ise siğilleri kurutur.

İngiliz sarmaşığı

İngiliz sarmaşık siğilleri yok edebilecek tahriş edici maddeler içerir. İngiliz samaşığı yaprağını gece boyunca sirke içinde ıslatın ve ardından cildi sıcak bir banyoda yumuşattıktan sonra bir bandaj altında siğile uygulayın. Bu tedavi siğil yok olana kadar her gün tekrarlanmalıdır. Olası alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olun.