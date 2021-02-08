Yeni işe girenlerin en çok merak ettiği konuların başında sigorta yer alıyor. Sigorta başlatılana kadar herkes, 'SGK sigorta girişim yapıldı mı?' sorusunu düşünüyor. İşte, bilmeniz gerekenler...

Sigorta girişi, yeni işe başlayanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Çalışanlar, işe yeni girdiğinde ya da işten ayrıldığında sigortalılık durumunu ve kaç gün sigortalı gösterildiğini e-Devlet üzerinden görmek istiyor.

Peki, sigorta girişi ne zaman gözükür? e-Devlet sigorta sorgulama nasıl yapılır? İşte, bilmeniz gerekenler…

SİGORTA GİRİŞİ NE ZAMAN GÖZÜKÜR?

Yasa gereği sigorta girişi, işçi işe başlamadan yapılır. Bu kural, sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir.

Ancak kuralın bazı istisnalarına göre, işçi işe giriş çıkışlarının yoğun olduğu bazı sektörlerde, sigortanın işçinin işe başladığı gün yapılması mümkün olabilmektedir.

İşçinin sigortalılığı, işveren tarafından SGK’ya verilen sigortalı işe giriş bildirgesiyle başlatılmaktadır. Böylece işçinin işe giriş tarihi ve işverenin kimlik bilgileri belirlenir.





SİGORTA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

İşverenler, işçinin sigorta bildirimini aylık hizmet ve prim belgesi ile yapar. Aylık hizmet ve prim belgesi, ait olduğu ayı takip eden ay içerisinde elektronik ortamdan gönderilir. Bu belge ile işçinin o ay içinde kaç gün sigortalı olduğu, eksik günleri varsa bunun nedenleri ve prim tutarı belirlenmiş olur.

Aylık prim ve hizmet belgesi, ait olduğu ayı takip eden ayın 23'üncü gününe kadar SGK’ya bildirilmek zorundadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SİGORTA SORGULAMA

TC kimlik numaranız ve şifreniz ile kimlik doğrulama işleminizi yaptıktan sonra e-Devlet üzerinden sigortalılık durumunuzu sorgulamak için sistem içindeki arama bölümüne “4a hizmet dökümü” yazabilir ve çıkan sonuçlardan ilkine tıklayabilirsiniz.