Aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Siirt'te oluşturulan ikna timleri, kapı kapı gezerek aşının kısırlık yapmadığını anlattığı vatandaşlara aşı yapıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara uygulanmaya devam ediliyor.

Siirt genelinde aşılama oranı düşük olması vakaların artmasını da beraberinde getirdi.

KAPI KAPI GEZİP ANLATIYORLAR

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bazı vatandaşların aşı yapanlarda kısırlık yaptığı, gebe olanlarda da düşük yaptığı gibi söylentiler duyduklarını ve sahaya inerek birebir vatandaşlara aşının herhangi bir yan etkisi olmadığını anlatmaya yönelik çalışma başlattı.

Siirt'te ikna timleri, kapı kapı gezerek aşının kısırlık yapmadığını anlatıyor ViDEO

KISIRLIK YAPMIYOR

Ömür, kısırlık ve gebelerde düşüklüğe neden olmadığını vatandaşlara anlattıklarını söyledi.

"VAKALARIN ARTMASI KAÇINILMAZ"

Ömür, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak maalesef korona virüs vakalarında tekrardan bir artış gözlemlemekteyiz. Bununda birinci sebebi olarak aşı oranının düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Aşı oranlarının düşük olduğu yerlerde vaka sayılarının artması kaçınılmazdır.

"VALİLİK TALİMATIYLA KÖYLERE İNİLDİ"

Bizler geçen hafta İl Pandemi Kurulu toplantısında vali beyin başkanlığında bütün mezralara, köylere inmeye karar verdik. Vatandaşlarımızın hastaneye gelme oranlarında düşüklük olduğunu görünce valimizin talimatıyla bütün sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile ortak bir çalışma yaptık.

"AÇILAN STANDLARLA AŞI ORANI YÜKSELDİ"

Son haftalarda yüzde 6’lık bir oran artışımız oldu aşılamada. Bundan sonraki hedefimiz ev ev gezmek. Daha önce il merkezinde 4 ayrı noktada açtığımız stantlarla çadırlarla aşı oranı belirgin seviyeye yükseldi. Bundan sonra mahallelere, sokaklara, köylere tek tek inip kapı kapı çalmayı düşünmekteyiz.” dedi.

"AŞININ GEBELERDE DÜŞÜKLÜK YAPMADIĞINI ANLATTIK"

Vatandaşlarda aşı kısırlık yapıyor algısı olduğunu dile getiren Ömür, “Vatandaşlarımızın aşı konusunda bu direnci kendimizce araştırdık ve gördük ki gençler arasında kısırlık yaptığına dair genç bayanlar arasında düşük yapabileceğine dair söylentiler mevcut. Fakat bunların hiçbir bilimsel alt yapısı olmadığını onlara anlattık. Anlatınca vatandaş anlıyor. Demek ki bu işin çözmenin yolu eğitim. Vatandaşın ayağına gidip onları eğitmemiz gerekiyor. Çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kısırlıktır, çocuk düşürme bunlar tamamen ilkel şeyler lütfen bu safsatalara vatandaşlarımız itibar etmesinler.” diye konuştu.



